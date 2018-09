Campings stromen vol

Sinds de weersdeskundigen hebben voorspeld dat de temperaturen tijdens Pinksteren tropische waarden gaan halen, is er geen houden meer aan. Iedereen wil een lekker plekje op de camping.

Zo zijn er bij camping de Watersnip in Petten nog maar enkele plekken over, meldt Rtvnl.nl. En op camping 't Noorder Sandt in Julianadorp hadden ze woensdagmorgen nog maar een paar plekken voor een tent of een camper beschikbaar.

Trekt u er ook op uit tijdens de pinksterdagen? Laat hieronder uw reactie achter.