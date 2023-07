Artsen maken hoofd Palestijnse jongen (12) opnieuw vast na ’onthoofding’

Het gaat om de 12-jarige Suleiman Hassan, die bij de aanrijding in juni het slachtoffer werd van een inwendige onthoofding. Daarbij raken de basis van de schedel en de bovenkant van de ruggengraat los, maar blijft de huid intact. Zo’n onthoofding gebeurt bij een plotselinge impact waarbij spieren die de schedel in positie houden scheuren. Dit is een zeldzaam voorval, goed voor minder dan 1 procent van alle ruggengraatletsels.

Doktoren van het Hadassah Medical Center wachtten een maand met het delen van het resultaat van de operatie. Nu zeggen ze tegen The Times of Israel dat het hoofd van Suleiman bijna volledig los was geraakt van de basis van de nek. De jongen werd na het ongeval direct overgebracht naar het ziekenhuis en vervolgens enkele uren geopereerd om zijn hoofd weer te bevestigen. „We hebben gevochten voor het leven van de jongen”, vertelde dokter Ohad Einav, die één van de chirurgen bij de operatie was.

De operatie is alleen mogelijk als de grote bloedvaten nog intact zijn, omdat de bloedtoevoer naar de hersenen behouden moet blijven. Wanneer dit het geval is, wordt de verwonding behandeld door de schedel en de wervelkolom samen te smelten met behulp van staven, schroeven, platen en eventueel bottransplantaten. Na de operatie ging Suleiman een revalidatietraject in, bedoeld om weer beweging in de nek te krijgen.

Revalidatie

De revalidatie verloopt voorspoedig en de 12-jarige jongen heeft tevens geen neurologische gebreken overgehouden aan het ongeluk. Ook is er geen sprake van motorische stoornissen. Zo kan Suleiman bijvoorbeeld geheel zelfstandig lopen.

Suleimans vader is dankbaar dat de artsen het leven van zijn zoon hebben gered. „Dankzij jullie heeft hij zijn leven teruggekregen, zelfs toen de kansen klein waren en het gevaar duidelijk was. Wat hem redde, waren professionaliteit, technologie en snelle besluitvorming door het trauma- en orthopedieteam. Ik kan alleen maar zeggen: heel erg bedankt.”