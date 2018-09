'Werkloze moet ook in Duitsland aan de slag'

Veel werkloze jongeren en ouderen in de grensstreken zouden in Duitsland snel een baan kunnen vinden, maar dan moet het Rijk wel meewerken, stellen de burgemeesters van het stedelijk netwerk Emmen, Coevorden, Hoogeveen en Hardenberg in een banenplan dat zij woensdag presenteerden.

De werkloosheid in Drenthe en Overijssel is soms twee keer zo hoog als het landelijk gemiddelde. De burgemeesters vinden dat „onacceptabel”, vooral omdat in Duitsland „de banen voor het oprapen liggen”. Die kunnen niet zomaar worden opgevuld door Nederlandse werklozen, omdat volgens de bestaande regels dan gaten vallen in bijvoorbeeld de AOW-opbouw, er problemen komen met de hypotheekrenteaftrek en verzekeringen duurder uitvallen.

De vier burgemeesters vragen het Rijk om een 'regelarme grenszone', die ook Nederlandse subsidies over de grens kan inzetten. Met het banenplan willen zij de werkloosheid binnen 3 jaar terugbrengen tot het landelijk gemiddelde. De burgemeesters vragen het Rijk in totaal om 75 miljoen euro.