Platform Storm: ’Onrechtmatigheid staat vast’ Vraagtekens bij vergunningen voor windpark in Drenthe

Door Edwin Timmer

Volgens de Stichting Platform Storm zijn de vergunningen voor windpark De Drentse Monden ’onrechtmatig’. Ⓒ ANP/HH

AMSTERDAM - De Omgevingsvergunningen en het Inpassingsplan voor het windpark De Drentse Monden en Oostermoer moeten worden opgeschort of ingetrokken. Dat eist de Stichting Platform Storm in twee brieven aan de ministers Blok (Klimaat) en Visser (Infrastructuur). De afgifte in 2016 is volgens de stichting gebeurd in strijd met Europese milieuregels.