’Voor cokesmokkel gepakte piloten moeten niets ondertekenen’

Amsterdam - De drie Martinair-piloten die worden verdacht van medeplichtigheid aan drugssmokkel, zitten voorlopig nog vast in Buenos Aires. Woensdag onderschepte de Argentijnse douane en politie 82 kilo coke in het laadruim van hun vrachtvliegtuig, een Boeing 747-400 ’freighter’ die op het punt stond naar Amsterdam te vertrekken. Volgens advocaat Geert-Jan Knoops kan het drietal maximaal twee jaar in voorarrest blijven. Hij raadt hen aan vooral niets te tekenen.