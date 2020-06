’Soepel’ Zweden maakt corona-draai: ’We hadden meer moeten doen’

Zweden had een andere aanpak dan veel andere landen in Europa. Zo bleven alle scholen, horecazaken en winkels gewoon open. Wel moesten mensen 1,5 meter afstand van elkaar houden op straat. Mensen ouder dan 70 jaar en mensen in de risicogroep werd gevraagd aan social distancing te doen.

De lakse aanpak om het virus in bedwang te houden heeft zowel lof als verontwaardiging gekregen. De strategie heeft in elk geval een negatief effect gehad op het aantal sterfgevallen van het land.

Het dodental in Zweden is inmiddels opgelopen tot ruim 4400. Het aantal besmettingen staat op bijna 40.000. Ongeveer de helft van de doden woonde in een verzorgingshuis. Zweden staat in de top vijf van landen met het hoogste aantal sterfgevallen afgezet tegen de bevolking.

Hoge sterfte

Met 43 sterfgevallen per 100.000 inwoners behoort het sterftecijfer van Zweden wereldwijd tot het hoogste en ver boven dat van het aangrenzende Denemarken en Noorwegen, die aan het begin van de pandemie veel strengere coronamaatregelen oplegden.

Nu heeft Tegnell voor het eerst publiekelijk toegegeven dat de strategie tot te veel doden leidt. Gezien de hoogte sterfte erkent hij dat het land toch voor een strengere aanpak had moeten kiezen. „We weten nog altijd niet precies welke maatregelen efficiënt zijn om de besmettingscurve af te vlakken”, aldus Tegnell. „Veel andere landen hebben in één keer een groot pakket maatregelen genomen. Wij hebben het in kleinere stapjes aangepakt. Nu we maatregelen gaan versoepelen, kunnen we door goed te monitoren leren wat werkt en wat niet.”

Zweden start nog voor de zomer met een onderzoek naar de aanpak van het coronavirus in het land. Dat maakte premier Stefan Lofven maandag bekend in een interview met de krant Aftonbladet.

„We moeten breed kijken en zien hoe de aanpak heeft gewerkt op nationaal, regionaal en lokaal niveau”, aldus Lofven. „De commissie wordt voor de zomer aangesteld.”