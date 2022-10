Ravage door aanrijding tussen bus en trein in Brabant

Ⓒ Eye4images

Bergen op Zoom - Een bus zonder passagiers is maandagochtend op een spoorwegovergang in Bergen op Zoom in botsing gekomen met een trein. De buschauffeur is in de amulance nagekeken, volgens de politie van Bergen op Zoom is hij niet gewond geraakt. In de trein raakte niemand gewond, aldus de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.