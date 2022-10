’Technische problemen bus oorzaak botsing met trein’

Dat meldt een woordvoerster van Connexxion maandagmiddag, die verder geen details kon geven waarom het voertuig er precies op het spoor mee stopte. „Dat zal het technische onderzoek dat wordt uitgevoerd moeten uitwijzen.” De politie bevestigt dat de bus kwam stil te staan door technische problemen. Dat heeft de 67-jarige buschauffeur ook aan de politie verklaard.

„De chauffeur heeft ter plaatse verklaard dat hij met groen licht van de verkeerslichten die bij de spoorwegovergang zijn is opgereden, en dat de bus toen op de overgang stil viel. Toen kwamen de spoorbomen naar beneden en is hij uit de bus gesprongen”, aldus een woordvoerder van de politie.

Ⓒ Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Geen gewonden

De chauffeur was op dat moment al uit zijn bus zonder passsagiers gestapt. Hij is na de crash, waarbij het vervoermiddel in twee delen werd gereten, in de ambulance nagekeken. Volgens de politie van Bergen op Zoom is hij niet gewond geraakt. In de trein raakte niemand gewond, aldus de veiligheidsregio Midden- en West-Brabant.

De politie heeft de chauffeur aangemerkt als verdachte, maar zegt de man pas te verhoren als de resultaten van het onderzoek naar de toedracht van de aanrijding bekend zijn. Er moet sporenonderzoek ter plaatse gedaan worden en technisch onderzoek naar de bus.

Connexxion liet in de ochtend al weten dat het de laatste rit was van de dienst die de chauffeur draaide. Het gaat om een werknemer van een zogeheten ’bijhuurpartner’. „Die leveren dan ook het personeel”, meldde een zegsvrouw van de busmaatschappij.

Treinpassagiers

Een woordvoerder van de NS voegde toe dat er in de trein 85 passagiers zaten. „Een vreselijk ongeval waar gelukkig geen slachtoffers bij gevallen zijn”, zegt Eelco Van Asch, directeur operatie. „Gelukkig is ook de buschauffeur er ongedeerd uitgekomen en was de bus verder leeg. Onze zorg gaat uit naar de passagiers en onze collega’s op de trein.”

Ⓒ Eye4images

Hulpdiensten hebben de passagiers onderzocht. Ze zijn kort na de harde botsing uit de trein gehaald en per bus verder vervoerd. „De machinist en conducteur zijn ook ongedeerd, maar erg geschrokken. Collega’s hebben hen opgevangen om te praten over hun ervaringen.”

De bus is door de aanrijding helemaal doormidden gebroken. De ravage is volgens de veiligheidsregio enorm. De omgeving van de Marconilaan, waar het ongeluk gebeurde, is afgezet voor verkeer.

Bekijk hier de heftige beelden van het ongeluk, beelden via Dumpert:

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ Venema Media

Drie dagen geen treinen

ProRail meldt dat het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Roosendaal is gestremd. De trein is door de botsing ontspoord en ook moet bijvoorbeeld onderzocht worden of het spoor beschadigd is. Door de aanrijding kunnen er naar Zeeland drie dagen lang geen treinen rijden.