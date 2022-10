Trein doorboort bus in Brabant: ’Chauffeur ongedeerd, maar erg geschrokken’

Wat er is gebeurd, moet onderzoek uitwijzen, zeggen woordvoerders van Connexxion en de NS. Connexxion laat wel weten dat het de laatste rit was van de dienst die de chauffeur draaide. Het gaat om een werknemer van een zogeheten ’bijhuurpartner’. „Die leveren dan ook het personeel”, meldt een zegsvrouw van de busmaatschappij.

Treinpassagiers

Een woordvoerder van de NS voegt toe dat er in de trein 85 passagiers zaten. „Een vreselijk ongeval waar gelukkig geen slachtoffers bij gevallen zijn”, zegt Eelco Van Asch, directeur operatie. „Gelukkig is ook de buschauffeur er ongedeerd uitgekomen en was de bus verder leeg. Onze zorg gaat uit naar de passagiers en onze collega’s op de trein.”

Hulpdiensten hebben de passagiers onderzocht. Ze zijn kort na de harde botsing uit de trein gehaald en per bus verder vervoerd. „De machinist en conducteur zijn ook ongedeerd, maar erg geschrokken. Collega’s hebben hen opgevangen om te praten over hun ervaringen.”

De bus is door de aanrijding helemaal doormidden gebroken. De ravage is volgens de veiligheidsregio enorm. De omgeving van de Marconilaan, waar het ongeluk gebeurde, is afgezet voor verkeer.

Bekijk hier de heftige beelden van het ongeluk:

Tekst gaat verder onder de foto’s

Ⓒ Veiligheidsregio Midden- en West-Brabant

Ⓒ Eye4images

Ⓒ Venema Media

ProRail meldt dat het treinverkeer tussen Bergen op Zoom en Roosendaal is gestremd. De zegsman kan niet aangeven hoelang dat gaat duren. De trein is door de botsing ontspoord en ook moet bijvoorbeeld onderzocht worden of het spoor beschadigd is.