Kabinet wil gemeenten met geldbonus verleiden extra asielzoekers op te vangen

Om de politieke impasse rond asielopvang op te lossen, probeert het kabinet met bokkesprongen dwang door te duwen bevestigen ingewijden na berichtgeving van het AD. De VVD wordt voor het blok gezet met een wetsvoorstel waarmee opvang toch kan worden doorgedrukt, de grote vraag is of de fractie daarmee akkoord gaat na eerdere kritiek.

Staatssecretaris Van der Burg (Asiel) presenteerde het plan vrijdag tijdens de ministerraad, zonder het zoals gebruikelijk vooraf af te stemmen in kleinere kring, weten ingewijden. Het is nog geen uitgemaakte zaak dat de coalitie instemt, omdat de VVD zich voorlopig verzet. Vanuit de liberalen klinkt de hoop dat het resultaat van de onderhandelingen te verkopen is als drang, in plaats van dwang.

De VVD zit klem tussen coalitiepartners die gemeenten willen dwingen en de eigen achterban die hoopt dat de fractie nu eindelijk eens z’n poot stijf houdt als het gaat om een stokpaardje. Voor de liberalen zijn de onderhandelingen uitgelopen op een lakmoesproef.

Maar dit gepresenteerde voorstel bevat gewoon dwang, wordt elders vanuit de coalitie opgemerkt. Er klinkt zelfs leedvermaak over de manier waarop de VVD als grootste coalitiepartij met z’n vingers tussen de deur zit. „Na eerdere grote woorden kunnen ze nu moeilijk meer terug”, zegt een coalitie-Kamerlid.