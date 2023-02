Maffiabaas ontsnapt met lakens uit beruchte gevangenis: ’Dit had hij al een tijdje zo gepland’

De ontsnapping vrijdag van Raduano werd pas na twee uur ontdekt, inmiddels is het wereldnieuws. Op camerabeelden is te zien hoe de in Italië beruchte maffiabaas op geïmproviseerde wijze met een laken naar beneden klautert uit de Casa Circondariale di Nuoro, ook bekend als de Badu ’e Carros-gevangenis op Sardinië. Maar die beelden vielen door een onbemande plek in de centrale ruimte voor het bewakingspersoneel te laat op.

Raduano ging er in trainingspak vandoor. Hij zou zich al langere tijd voorbeeldig hebben gedragen en daardoor een baantje in de bibliotheek hebben weten te bemachtigen. Op de een of andere manier wist hij daar het werkrooster van het personeel in handen te krijgen en zo het perfecte moment te kiezen voor zijn ontsnapping. „Het lijkt erop dat hij alles klaar had staan en dat de ontsnapping al een tijdje goed gepland was”, zegt vakbondsleider Giovanni Villa tegen The Telegraph.

Zware jongens

De gevangenis geldt als een zwaarbeveiligde instelling voor zware criminelen van bijvoorbeeld Cosa Nostra, Camorra of de ’Ndrangheta. Het celcomplex ligt aan de rand van het plaatsje Nuoro op het eiland in de Middellandse Zee. Het is nog maar de vraag of Raduano nog steeds op Sardinië is. In Italië is inmiddels een publieke discussie ontstaan over de bezuinigingen op het gevangeniswezen. „Deze gewaagde ontsnapping uit een van de best beveiligde gevangenissen van Italië valt te wijten aan de personeelstekorten”, aldus Villa.

Raduano, afkomstig uit Vieste in Foggia, zat sinds 2018 vast nadat hem 18 jaar gevangenisstraf was opgelegd voor cocaïnehandel. Hij wordt ook verdacht van moord. Wie hem na zijn ontsnapping aangeeft of tegenwerkt, mag wel oppassen. De gewelddadige bende waaraan hij leiding gaf staat erom bekend de schedels van hun slachtoffers te verbrijzelen om een waardige begrafenis in de weg te zitten, schrijft de Britse krant.