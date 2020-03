Gezinslid ziek? Dan moet het hele gezin binnenblijven

Boodschappen doen blijft gewoon mogen, maar, zei minister Hugo de Jonge tijdens een persconferentie, „doe die boodschappen in je eentje, niet met het hele gezin. En zoek een moment uit dat het wat rustiger is in de winkel.” Gezinsuitjes zitten er sowieso bijna niet meer in, al helemaal niet als één lid van het gezin koorts heeft. Dan moet het hele gezin binnen blijven. Een verjaardagsfeestje thuis? „Haal maximaal drie bezoekers in huis en zorg ervoor dat je altijd anderhalve meter afstand houdt!”

De minister roept verder op om zoveel mogelijk alleen naar buiten te gaan, ook voor een ommetje.

Voor contactberoepen die vooral met uiterlijke verzorging te maken hebben, zoals kappers en nagelstylistes luidt het advies: „Zaak sluiten.”

De afgelopen dagen is er veel ophef geweest over mensen die zich niet aan de sociale afstandsregels houden. De roep om nieuwe maatregelen is daardoor toegenomen.