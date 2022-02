Kabinet hoopt begin maart meeste coronaregels af te schaffen

Eind deze maand (25 februari) zouden mogelijk al grote nachthoreca, festivals en ongeplaceerde evenementen open kunnen voor mensen die negatief getest zijn. Verdergaande stappen worden, als de deskundigen dat verantwoord achten, waarschijnlijk dan begin maart doorgevoerd. Mogelijk worden deze versoepelingen aangekondigd op de coronapersconferentie van 8 maart, maar zeker is dat niet.

Eerder op de dag werd al bekend dat het kabinet volgende week de openingstijden voor de horeca, theaters en bioscopen wil verruimen. Over het precieze tijdstip van sluiting wordt nog overlegd. Deze bedrijven moeten momenteel om 22.00 uur dicht. Ook zouden klanten niet meer te hoeven zitten en zou de 1,5 meterregel hier verdwijnen. Daardoor kunnen weer veel meer klanten en toeschouwers worden ontvangen in de horeca en cultuursector.

Thuiswerkadvies vervalt

Verder verdwijnt dan volgens bronnen ook het advies om thuis te werken. Het huidige advies geldt sinds 26 november. Ook wordt volgende week waarschijnlijk bekendgemaakt dat de beperking om thuis maar vier mensen te mogen ontvangen wordt geschrapt.

Het kabinet is „voorzichtig optimistisch” over de ziekenhuisopnames. Die blijven beperkt ondanks de enorme aantallen positieve besmettingen met het omikronvirus. „Het aantal besmettingen is heel erg hoog, maar gelukkig valt naar verhouding de druk op de zorg heel erg mee”, zei minister Ernst Kuipers van Volksgezondheid woensdag.

Het kabinet wilde op versoepelingen niet vooruitlopen. Premier Mark Rutte zei woensdag wel dat de kans „echt wel groot” is dat er versoepelingen mogelijk zijn. Vrijdag komt het OMT weer bijeen.

Ook in andere Europese landen worden deze dagen vergaande versoepelingen aangekondigd. Zo verwacht de Belgische ’coronaminister’ Frank Vandenbroucke dat volgende week vrijdag bijna coronamaatregelen zullen worden ingetrokken in België.