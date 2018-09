Bijbelschool adverteert met Hitler-uitspraak

Op de advertentie van de organisatie staat de quote naast een foto van vijf glimlachende kinderen. Onder de tekst staat ook een vers uit de bijbel, meldden Amerikaanse media. De uitspraak van Hitler komt uit een toespraak uit 1935 waarin hij jongeren aanspoort zich aan te sluiten bij de Hitlerjugend.

De Bijbelschool heeft laten weten dat ze nooit mensen in verwarring wilden brengen en dat de quote een misplaatste keuze is. De advertentie is inmiddels afgedekt en zal worden weggehaald.