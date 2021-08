Premium Het beste van De Telegraaf

WK-voetbal en thuisbasis Taliban Vriend van Afghanistan én het Westen: de dubieuze spagaat van Qatar

Door Ralph Dekkers

De Taliban-delegatie arriveert in Doha voor de ’vredesbesprekingen’ rond Afghanistan. Ⓒ AP

DOHA - Het kleine Qatar staat vol in de internationale schijnwerpers. Eerst contracteerde het Lionel Messi voor Paris St. Germain, de Franse voetbalclub die in handen is van het land, en daarna grepen de Taliban in Afghanistan de macht. Doha biedt al jarenlang onderdak aan het leiderschap van de moslimfundamentalisten.