Hotelpiraten maken ravage in hotelkamers Van der Valk en vertrekken zonder te betalen

„Ik heb foto’s in het dossier gezien; de hotelkamer in Sneek was een puinhoop”, zegt de politierechter in Groningen maandagochtend als hij de zaak tegen de afwezige Helmonders (hij 36 en zij 28 jaar) doorneemt.

Volgens de rechter liep hun rekening voor de roomservice al binnen een paar dagen op tot zo’n 3000 euro. Als schoonmakers later de kamer binnengaan, treffen ze een ravage aan. De chocopasta zit in het tapijt, de etensresten liggen overal en het stinkt enorm. De schoonmaakkosten: 150 euro.

Nog 4500 euro tegoed van hotelpiraten

Ook bij Van der Valk-hotels in Leeuwarden, Drachten en het Brabantse Cuijk aten en dronken de twee dat het een lieve lust was, soms samen en soms apart van elkaar. Als het personeel hen aansprak op de oplopende rekening, vertrokken ze met de noorderzon om vervolgens ergens anders op te duiken.

De vier vestigingen hebben samen nog 4500 euro tegoed van de hotelpiraten.

Het stel kon steeds zo ver gaan, omdat het reserveerde op naam van het bedrijf van de man. Het is doorgaans gebruikelijk dat medewerkers ’op de bon’ eten en drinken en dat hun werkgever dat later betaalt. „En van precies dat vertrouwen hebben de verdachten misbruik gemaakt”, meent de officier van justitie.

’Veel geld? Soms verdien ik dat per week’Het bleek een vooropgezet plan. Geld hadden de Helmonders niet. Dat gaven ze later ook toe. In Sneek vonden de schoonmakers een lijstje van andere hotels waar achteraf kon worden betaald. Toen de politie de man voorhield welke bedragen hij en zijn vriendin er in korte tijd doorjaagden, reageerde hij laconiek: „Soms verdien ik dat per week.”

Daar twijfelt de officier openlijk aan. „Er was alleen sprake van een bijstandsuitkering. En in de tijd die hij in de hotels verbleef, consumeerde hij alleen maar. Van werken was geen sprake.” De officier vindt dat het stel alsnog de rekeningen moet betalen en eiste tegen beiden een taakstraf van 100 uur en een maand cel voorwaardelijk.

De rechter gaat daar grotendeels in mee. Alleen vindt hij dat Van der Valk het openstaande bedrag bij de civiele rechter moet zien te verhalen. Het duo moet wel meteen de kosten betalen voor het opruimen van de puinhoop in Sneek.