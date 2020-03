Brandweer bereikt gezonken boot Middelburg niet

Het is niet bekend of er mensen aan boord waren. Ⓒ Provicom

Middelburg - De hulpdiensten hebben een gezonken boot in de Maisbaai in Middelburg niet kunnen bereiken en doorzoeken. Dat meldt de veiligheidsregio Zeeland Veilig. Een duikteam van de brandweer was met behulp van de politie op zoek naar het jacht.