Reddingsmaatschappij haalt mensen van feesteiland in IJmeer: ’Slechtste festival ooit’

In het IJmeer dreef in het kader van een festival een „tropisch eiland” rond, aldus de woordvoerster. Partyboten voeren rond het eiland. Aan het einde van de avond waren er nog technisch personeel, „VIP’s” en danseressen over, zo vertelt ze, maar de partyboten voeren niet meer.

Op sociale media regende het klachten over slecht geluid, smerig eten en drinken en een abominabele organisatie. Zo liet iemand op Instagram weten dat binnen een uur de Malibu en de rietjes al op waren en dat gasten maar zelf via Spotify muziek hebben geregeld. Sommigen spraken zelfs over het ’slechtste festival ooit’.

„Toen heeft iemand 112 gebeld en gedacht: dan zal het wel geregeld worden.” De kustwacht werd ingeschakeld, waarna vier boten van de KNRM naar het eiland zijn gestuurd. Ook zijn er een boot van de reddingsbrigade Almere en een van de reddingsbrigade Huizen naar het IJmeer gegaan. De 34 mensen zijn naar Uitdam gebracht, waar de ambulance klaarstond. Hoewel mensen aangaven het koud te hebben, hoefde er volgens de KNRM niemand naar het ziekenhuis.

Het festival zou ook zondag doorgaan, maar volgens de KNRM werd de vergunning daarvoor ingetrokken. Ondertussen zouden de accounts van Fleet Festival achter een slotje zitten.