Advocaten willen ook onderzoek in Brazilië

„Deze zaken vragen, nee, schreeuwen om uitleg”, zei Gerard Spong, raadsman van de jongste broer Marcos (28). Volgens Spong was de biologische moeder verslaafd aan alcohol en mishandelde zij haar kinderen. Dat kan ertoe hebben geleid dat de mannen hersenbeschadiging hebben opgelopen, stelde Spong. Hij wil dat de vader en moeder in Brazilië worden opgespoord en als getuigen worden gehoord. De broers waren 4 en 5 jaar toen ze in Nederland werden geadopteerd.

Ook advocaat Noortje Lut van de oudste broer Admilson (29) vindt zo'n getuigenverhoor noodzakelijk. „We moeten weten of er iets in de genen zit wat heeft geleid tot wat er is gebeurd”, zei ze dinsdag voor de rechtbank in Assen.

Als levenslang op het spel staat, is geen enkele brug te ver, vinden Spong en de advocaten van broer Admilson. „We hebben te maken met 2 jongemannen die out of the blue en in korte tijd zijn gaan moorden. Iedereen vraagt zich af hoe het kan dat deze knapen ineens tot zoiets in staat waren”, betoogde Spong. Als zulke onderzoeken iets kunnen toevoegen, moet het OM daar volgens hem „niet zo krenterig in zijn”. „We gaan mensen niet tot levenslang veroordelen omdat we een onderzoek niet willen.”

Het OM vindt een neurobiologisch en getuigenverhoor van de biologische ouders in Brazilië „weinig toevoegen en niet erg relevant”.

!function(d,s,id){var js,fjs=d.getElementsByTagName(s)[0],p=/^http:/.test(d.location)?'http':'https';if(!d.getElementById(id)){js=d.createElement(s);js.id=id;js.src=p+"://platform.twitter.com/widgets.js";fjs.parentNode.insertBefore(js,fjs);}}(document,"script","twitter-wjs");