Rutte en De Jonge gaan woensdag weer live op Facebook en YouTube

Om het virus zo snel mogelijk onder controle te krijgen werden vorige week nieuwe maatregelen genomen. „Ik kan me wel voorstellen dat dat ook weer vragen oproept”, zegt Rutte in een aankondigingsvideo. Om die vragen te beantwoorden gaan Rutte en De Jonge woensdag 11 november om 11.15 uur live op sociale media.

Scheldkanonnades

Het is de tweede keer dat de premier en minister in gesprek gaan met ’gewone’ Nederlanders. Tijdens een eerdere sessie begin september stroomde het live chatgesprek op YouTube vol met scheldkanonnades. Zogenoemde coronacritici grepen de kans om gal te spuwen over het kabinetsbeleid.