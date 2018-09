Frozen veroorzaakt scheiding

De vrouw was in haar eentje al een paar keer naar de bioscoop gegaan om de animatiefilm te zien, maar na lang aandringen kreeg ze haar man eindelijk zo ver om mee te gaan, meldt de Japanse website Kikonsha no Hakaba, schrijft digitalspy.co.uk. En daar ging het mis.

Na afloop van de film vroeg de vrouw haar man naar zijn mening waarop hij antwoordde: "Het is een redelijke film, maar voor mij niet heel erg bijzonder. Vind je het echt zo goed?"

Hierop riep de vrouw dat er toch echt iets goed mis met hem was en dat ze een scheiding eiste. Na zes jaar is het huwelijk van het koppel dan ook voorbij en woont de vrouw weer bij haar ouders. Het is voor die mensen te hopen dat ze meer gecharmeerd zijn van de Disney-hit...