Voetbalzaak ondanks ramkraak gewoon open

De officiële opening met leveranciers en vertegenwoordigers van lokale voetbalverenigingen was al gepland. „We laten ons niet uit het veld slaan.”

De winkel in de plint van Galgenwaard, het stadion van FC Utrecht, werd vannacht na een ramkraak geplunderd. De buit: voornamelijk trainingspakken van internationaal bekende clubs als Barcelona, Paris Saint-Germain en Juventus.

De clubkleding is in de loop van de ochtend alweer aangevuld vanuit andere vestigingen. „We proberen de winkel zo snel mogelijk weer te fatsoeneren”, klinkt Haage resoluut en optimistisch. Voor de komende nacht moet wel een noodvoorziening verzonnen worden aan de voorzijde. Met hout dichttimmeren lijkt gezien het brute geweld van de ramkrakers geen optie. „Dus dat is nog even spannend.”

Als ramauto zou vermoedelijk een donkere Audi gebruikt zijn. Dat is ook het voertuig dat vaak bij plof- en ramkraken als vluchtauto wordt ingezet.

Niet alleen de winkel van Haage in Utrecht werd getroffen. Ook bij een filiaal van 100% Football aan de Middenweg in de Watergraafsmeer is vannacht een ramkraak geweest. De inbrekers verschaften zich met geweld toegang tot de zaak en sloegen de glazen deur kapot. Zij gingen er vervolgens met een aanzienlijke hoveelheid dure merkkleding vandoor. Een deel van de buit verloren de daders bij de voordeur.