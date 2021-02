Apenheul verwelkomt pasgeboren Bonobo

Het dierenpark is erg blij met de komst van het derde jong van moeder Kumbuka. De bevalling is goed verlopen en zowel moeder als jong maken het goed. ,,Kumbuka oogt niet vermoeid en het jong ziet er gaaf uit. Je merkt echt aan Kumbuka dat ze een ervaren moeder is”, zegt coördinator dierverzorging Jacqueline. ,,Zodra we weten of het jong een mannetje of vrouwtje is bedenken we een naam die is afgeleid van het leefgebied van deze apensoort.”

Vader onbekend

Het is niet bekend wie de vader van het jong is, omdat er twee seksueel actieve mannetjes in de groep bonobo's aanwezig zijn. Uiteindelijk zal een vaderschapsbepaling in de toekomst moeten uitmaken wie de vader is. Bij bonobo’s maakt dat volgens het dierenpark overigens niet uit, omdat alle mannetjes het jong accepteren.

Bonobo’s komen in het wild alleen voor in de regenwouden in de Democratische Republiek Congo (Afrika). De Apenheul is onderdeel van het Europese fokprogramma voor bonobo’s (EEP). Er leven zo’n zeventig bonobo’s in Europa, in enkele dierentuinen. In het wild gaat het niet goed met deze mensaap en worden ze met uitsterven bedreigd.