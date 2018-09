Toyota Aygo heeft nu ook een prijskaartje

Vijf niveaus

Toyota levert de Aygo in vijf verschillende uitrustingsniveau: x, x-play, x-cite, x-clusiv en x-wave. Ze hebben allemaal één ding gemeen: onderhuids ligt een 1,0 liter benzinemotor met 69 pk gekoppeld aan een handgeschakelde vijfbak. De automaat, x-shift genaamd, kost 1.555 euro extra. De Aygo x en x-play zijn te verkrijgen als drie- en vijfdeurs, waarbij de versie met de meeste deuren een meerprijs heeft van 355 euro ten opzichte van de driedeurs. De overige uitvoeringen hebben vijf deuren.

De Aygo x, waarvoor een prijs van 9.695 euro geldt, is standaard uitgerust met LED-dagrijverlichting, een 12V-aansluiting, 3 bekerhouders en flessenhouders in portieren en dashboardkastje en een variabele snelheidsbegrenzer waarmee je de auto kunt afregelen op een bepaalde snelheid. Op het gebied van veiligheid zijn zes airbags en ISOfix-bevestingspunten voor kinderstoelen van de partij.

X-vorm

Wie per se de X-vorm in de voorbumper van de Aygo in een andere kleur wil hebben, moet minimaal voor het uitrustingsniveau x-play gaan. Deze versie kost 10.895 euro en is voorzien van elektrisch bedienbare ramen en spiegels, radio met USB- en AUX-aansluiting, Bluetooth, centrale vergrendeling met afstandsbediening, multifunctioneel stuurwiel met lederen bekleding, een met leder beklede pookknop en 15 inch wielen.

Met het Outstand-pakket, dat 495 euro kost, worden zaken als de X in de voorbumper, de A-stijl en delen van de achterbumper in een kleur naar keuze gespoten. Het Outglow-pakket (295 euro) voegt hier nog kleuraccenten aan voor-, zij- en achterkant aan toe. Ook voor het interieur heeft Toyota pakketten. Met Inspire (95 euro) krijgen luchtroosters en de consolebox rondom de versnellingspook een eigen kleur en met Inspire-Plus krijgen ook het centrale instrumentenpaneel en beide dashboardpanelen een andere kleur.

Touchscreen

Wie het 7 inch touchscreen wilt hebben, moet een x-play-pakket bestellen. Voor een bedrag van 990 euro krijgt de koper dan naast het aanraakscherm tevens airco en een parkeerhulpcamera. Er is ook een x-play Sport-pakket (750 euro) met 15 inch lichtmetaal en mistlampen voor. Navigatie heeft altijd een meerprijs van 450 euro. Toyota verwacht dat de x-play het meest gaat verkopen, vooral aangezien aan de x-cite en x-clusiv slechts in één te kleur te leveren zijn. De x en x-play zijn wel te bestellen in meerdere tinten.

Canvas

De Aygo x-cite is er vanaf 12.995 euro en is alleen te krijgen in een feloranje kleur met zwarte kleurelementen. De x-clusiv focust zich meer op luxe, kost 13.595 euro en heeft altijd een zwarte kleur in combinatie met een zilveren x. Het elektrisch bedienbaar canvas dak is voorbehouden aan de x-wave en kost minimaal 14.195 euro. De Aygo is per direct te bestellen.