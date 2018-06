Eeuwenoude boom valt om in centrum Alphen

Dit meldt Rijnstreek Nieuws. Wonder boven wonder raakte niemand gewond en liepen de naastgelegen woningen en winkels geen schade op. Enkel het hekwerk langs de kade is door de klap beschadigd geraakt. Ook het nest van een meerkoetenpaar is verwoest. De politie heeft de directe omgeving afgesloten maar de Anne Frankkade is wel voor het publiek toegankelijk. De boom wordt in de komende dagen weggehaald.

