Terrorist Samir A. komt vrij

De Rotterdamse jihadist Samir A. maakt deel uit van terroristische organisatie IS. Dat stelt het Openbaar Ministerie donderdag in de rechtbank op Schiphol. Door geld in te zamelen voor Nederlandse IS-vrouwen in Koerdische kampen helpt hij volgens justitie het verslagen kalifaat met het realiseren van zijn doel: het voortzetten van de oorlog met kinderen als nieuwe strijders.

Mensensmokkelaars

Maar wat justitie betreft gaat hij in december linea recta terug de gevangenis in. Het OM zet met de extra verdenking van deelname aan een terroristische organisatie nog zwaarder in op de zaak tegen Samir A. Sinds zijn aanhouding in juni vorig jaar staat hij terecht voor het inzamelen van geld bij familieleden om zeker veertien IS-vrouwen weg te krijgen uit Koerdische gevangenkampen. Samir noemde dat zijn project ’Prison Break’. Met dat geld werden mensensmokkelaars betaald waardoor inderdaad een groep Nederlandse IS-vrouwen kon ontsnappen uit het kamp.

Daarmee heeft Samir volgens justitie gehoor gegeven aan de oproep van de IS-top om vrouwen en kinderen te bevrijden. „Die oproep werd gekoppeld aan de toekomst van IS. Zo worden de jongen neergezet als strijders voor de toekomst”, zegt de officier van justitie.

„Verdachte is een spin het web van smokkel van IS-vrouwen, met een netwerk in heel Europa. Hij deed het professioneel, had zelfs al een opvolger aangewezen. Hij richtte zich vooral op vrouwen die tot het einde toe in het kalifaat zijn gebleven, van wie een aantal getrouwd waren met kopstukken bij IS.”

Ondergronds ’hawala-bankieren’

Samir kreeg hulp van een Vlaardingse Syriër, Fadi M. Die wordt verdacht van ondergronds ’hawala-bankieren’. De illegaal doorgesluisde geldbedragen liepen op tot 277.000 euro. Van Samir kreeg hij meer dan een ton, waar Fadi M. provisie over ontving. Hij wordt vervolgd voor deelname aan een criminele organisatie. „Hij wist precies hoe de vork in de steel zat”, aldus het OM.

Samir A. vindt dat hij niets verkeerds heeft gedaan, hij heeft alleen humanitaire hulp verleend aan vrouwen en kinderen. „Het gaat om kinderen die in levensgevaar zijn”, zei Samir vorig jaar tegen De Telegraaf over het doel van de inzameling, die hij samen deed met mede-Hofstadgroeplid Bilal L. Het duo sprak vorig jaar openlijk met deze krant en NRC over hun grootschalige inzamelingsplannen.

’Prison break niet illegaal’

Advocate Tamara Buruma zegt ook dat Prison Break niet illegaal was en dat Samir helemaal niet deelnam aan IS. Volgens haar deed hij gewoon wat Nederland tot op heden nalaat: vrouwen en kinderen in veiligheid brengen uit de erbarmelijke omstandigheden in de kampen. Samir hielp 27 kinderen en tien vrouwen wegkomen. Een deel is teruggekeerd naar Europa en gaat daarmee juist in tegen de richtlijn van IS, zegt Buruma. Een ander deel van de vrouwen zit in Idlib, in Noord-West Syrië.

Buruma citeert bovendien uit een hoorzitting met inlichtingendienst AIVD, die stelde dat van de meerderheid van die bevrijde vrouwen geen dreiging uitgaat. Ze hadden een beperkte rol binnen IS, willen er niet naar terug en zijn er psychisch slecht aan toe. „Nergens blijkt uit dat Samir de vrouwen wilde terugbrengen naar IS”, zegt Buruma.

Moeten Nederlandse IS-vrouwen worden teruggehaald uit Syrië of haalt de overheid hiermee diplomatieke problemen op de hals? Dat en meer in de defensie-podcast Delta Tango:

Oud-lid Hofstadgroep

Samir A. zegt dat deze zaak draait om de vraag of het strafbaar is om vrouwen te helpen die op de sanctielijst terrorisme staan. ,,Ik wilde leed voorkomen. Van de moeders kun je van alles vinden, of ze straf verdienen, daar ga ik niet over. Ik vraag me af we kinderen moeten laten omkomen omdat hun moeders op de terrorismelijst staan. Ik vind van niet. Ik vind het vals dat het OM mij nu na een jaar opeens beschuldigt voor lidmaatschap van een terroristische organisatie. Ik voel me niet verbonden met IS. Juist zij zijn verantwoordelijk voor die vreselijke omstandigheden daar. Ik onderschrijf een aantal van hun ideologieën, maar dat betekent niet dat ik pro-IS ben, net zomin als een sociaal-democraat de Rode Khmer steunt.’’

Samir A. geldt als Nederlands bekendste jihadist, oud-lid van de zogeheten Hofstadgroep en eerder veroordeeld voor terroristische activiteiten. Hij zat negen jaar vast, onder meer in de streng beveiligde terroristenafdeling van de gevangenis vanwege aanslagplannen. In 2017 kwam hij vrij. Op 10 december komt de zaak inhoudelijk voor de rechtbank.