LIVE | Binnenstad Amsterdam, Rotterdam en Breda overvol: ’Kom hier niet meer naartoe’

Volg hier het laatste nieuws rond Koningsdag 2023.

17.44 Leeuwarden ’gezellig druk’ na koude en rustige start Koningsdag

Koningsdag in Leeuwarden is beheersbaar en zonder incidenten verlopen. Volgens een woordvoerder van de gemeente waren er op de vrijmarkt, de grootste van Friesland, wel wat lege plekken doordat er minder verkopers waren dan vorig jaar.

De toeloop kwam rustig op gang, mogelijk door de koude start van de dag. Toen in de loop van de ochtend de zon ging schijnen werd het wel drukker, maar nergens hoefde eenrichtingsverkeer te worden ingesteld. Normaal zijn er twee knelpunten waar dat door drukte soms gebeurt, maar dat was nu niet nodig. „Het is gezellig druk geweest”, zegt de woordvoerder.

Verspreid over Leeuwarden zijn er in de avond nog vier muziekevenementen. Die duren tot 22.00 of 23.00 uur.

17.29 Man bijt boa in het gezicht omdat hij centrum Breda niet meer in mag

Op de Hoge Brug aan de haven in Breda is vanmiddag een boa gewond geraakt toen hij door een man in zijn gezicht gebeten werd. Dat meldt de politie Breda op Twitter. Het incident gebeurde nadat een aantal boa’s ter plaatse kwam bij een ruzie. De boa is behandeld door ambulancepersoneel. De politie hield twee mannen aan. Op de Hoge Brug werd de stad donderdagmiddag afgesloten voor publiek. De gemeente Breda had opgeroepen om niet meer naar het centrum te komen, omdat het er te druk was met mensen die Koningsdag kwamen vieren.

Ⓒ Perry Roovers

17.27 Onlinetreinkaartje kopen bij NS weer mogelijk na storing

De storing met de kaartverkoop op de website van de NS is verholpen, waardoor het weer mogelijk is online of in de NS-app een treinkaartje te kopen. De onlineverkoop kreeg rond ongeveer 13.30 uur te maken met een storing, waarschijnlijk doordat te veel mensen op Koningsdag een kaartje voor de trein willen kopen.

Een woordvoerder van de NS meldde na 17.00 uur dat de storing voorbij was en dat het niet heeft geleid tot klachten. Mensen die met de trein wilden, konden wel gewoon inchecken op het station met hun ov-chipkaart of bankpas. Ook konden ze op het station een los kaartje kopen bij een automaat.

17.18 Commissaris Jaap Smit prijst Rotterdam voor vrolijk koningsfeest

„Het was een mooi en ’echt Rotterdams’ feest op deze stralende Koningsdag. Veelkleurig, met vaart, uitbundig en vrolijk!” Dat meldt de commissaris van de Koning in Zuid-Holland, Jaap Smit, via Twitter.

„Hulde aan die bijzondere stad en alle mensen die dit feest ter ere van de verjaardag van onze koning hebben mogelijk gemaakt!”

Smit ontving het koninklijk gezelschap in Rotterdam donderdagochtend samen met de Rotterdamse burgemeester Ahmed Aboutaleb.

17.10 Drukte in Utrecht neemt toe

Het wordt steeds drukker in Utrecht. De gemeente waarschuwt op Twitter dat bij het Maximalia Festival op het Janskerkhof de drukte toeneemt. Datzelfde geldt voor het Stadhuisplein en op de Neude.

Het Maximalia Festival is een feest tijdens Koningsdag aan de cafézijde van het Janskerkhof. Op de Neude draaien verscheidene dj’s hits uit de jaren ’80, ’90 en ’00.

„We houden het goed in de gaten”, aldus de gemeente. Woensdagavond tijdens koningsnacht riep Utrecht op niet meer naar evenementen te komen.

16.34 Aboutaleb: Rotterdam heeft onuitwisbare indruk op koning gemaakt

Rotterdam heeft een onuitwisbare indruk gemaakt, zegt burgemeester Ahmed Aboutaleb enkele uren nadat zijn stad het koningspaar en familie had uitgezwaaid. „De koning heeft afscheid genomen met een stevige dubbele handdruk, hij was heel blij”, aldus Aboutaleb.

Er was in het programma ruimte voor een aantal serieuze gesprekken over het slavernijverleden en met slachtoffers van de toeslagenaffaire. „We wilden, naast sport en spel, laten zien dat Rotterdam een internationale stad is met 175 nationaliteiten waar heel veel aan de hand is en belangrijke vraagstukken spelen.” Koning Willem-Alexander en koningin Máxima luisterden „met veel aandacht” naar de gesprekken over deze twee kwesties.

Het koninklijk bezoek was naar eigen zeggen een van de hoogtepunten die de burgemeester in zijn loopbaan in Rotterdam heeft mogen beleven. „Elke dag is voor mij als burgemeester een mooie dag.” Andere hoogtepunten waren voor hem de start van de Tour de France in 2010 en het kampioenschap van Feyenoord in 2017. „En ongetwijfeld op 15 mei nog een kampioenschap” aldus Aboutaleb.

Op het gebied van de openbare orde en de organisatie is Koningsdag in Rotterdam volgens de burgemeester zo goed als vlekkeloos verlopen. „Er is nauwelijks een onvertogen woord gevallen. Het programma liep wat uit en er zijn een paar mensen aangehouden vanwege openbare dronkenschap, maar dat laatste had niks met het koninklijk bezoek te maken.”

16.04 Amsterdam: kom niet meer naar de binnenstad

In de binnenstad van Amsterdam wordt het zo druk dat de gemeente bezoekers oproept Koningsdag ergens anders te vieren. „Kom niet meer naar de Jordaan”, twittert Amsterdam.

In een aantal straten in de Jordaan heeft de gemeente eenrichtingsverkeer ingesteld, om de doorstroming van mensen te bevorderen.

Ⓒ Robby Hiel

Ⓒ Robby Hiel

15.45 Gezellige Koningsdag in Limburg

Koningsdag wordt in Limburg traditioneel minder uitbundig gevierd dan elders in Nederland. Nogal wat mensen die in een warm koningsbad willen terechtkomen, namen donderdag de trein naar Eindhoven. Een trein, die in de ochtenduren al tjokvol was. Wat niet betekent dat er niks te doen is in Limburg. Er zijn braderieën en er is livemuziek in nagenoeg alle steden, waar veel mensen op af komen. Mensen genieten vooral van de gezelligheid.

De terrasjes in het eeuwenoude stadshart van Roermond zitten vol, maar dat heeft ook met het mooie weer en de vakanties te maken. Op een halfvolle Markt in de bisschopsstad hief een blaasorkest rond de middag het Wilhelmus aan, gevolgd door het Roermondse volkslied en het Lang zal hij leven, maar de meeste mensen trekken van heinde en verre naar de jaarlijkse vrijmarkt in de wijk De Donderberg, waar vele duizenden koopjesjagers de op tweehonderd kraampjes uitgestalde waar bekijken. Verder trekken ook de 180 kraampjes op de vrijmarkt aan de Kapel met onder meer antiek, brocante en streekproducten veel bekijks.

Maastricht, vorig jaar nog decor voor het feestelijke bezoek van het koninklijk paar, kent net als Roermond geen grote evenementen, buiten een grote vrijmarkt in het Stadspark met livemuziek en muzikaal amusement op het Vrijthof. In de Limburgse hoofdstad zijn de winkels open. Veel mensen komen er om te shoppen, gewoon te flaneren of om neer te strijken op de talrijke terrasjes.

15.42 Gemeente Breda roept op niet meer naar de binnenstad te komen vanwege drukte

De gemeente Breda roept op niet meer naar de binnenstad te komen, omdat het te druk is. „Geniet dus op een rustigere plek van je oranjebittertje of oranje tompouce”, twittert de gemeente.

Op het Chasséveld in Breda zijn tienduizenden mensen bijeen voor het koningsdagfeest van Radio 538. Artiesten als Davina Michelle, Maan, Son Mieux, Suzan & Freek en DI-RECT treden op.

„De sfeer is waanzinnig goed”, zegt een woordvoerster van Radio 538. „De zon schijnt en alle bezoekers zijn binnen. Met 40.000 feestvierders, een line-up van meer dan 45 artiesten en dit prachtige weer kunnen we al spreken van een zeer geslaagde 29e editie van 538 Koningsdag. We gaan nog even een paar uur genieten van deze prachtige dag met optredens van onder anderen Snollebollekes en Armin van Buuren in het vooruitzicht.”

Ⓒ ANP / HH

15.30 Rotterdam feest nog even door na vertrek koninklijke familie

Ook na het vertrek van de koninklijke familie uit Rotterdam gaat het koningsdagfeest volop door in Rotterdam. De Binnenrotte in het centrum van de stad staat nog altijd flink vol. Tot het eind van donderdagmiddag is er een muzikaal programma voor de duizenden mensen die zich op het plein bij de Markthal hebben verzameld.

Kort na 13.00 uur nam koning Willem-Alexander met een dankwoord afscheid van de havenstad. De gemeente vroeg mensen daarvoor al om niet meer naar het festivalterrein aan de Binnenrotte te komen, omdat het vol is.

Op het terrein zijn volgens een woordvoerster 10.000 mensen bijeen. Daaromheen lopen nog eens „duizenden mensen” rond. Het feest verliep tot nu toe zonder grote incidenten.

Feestvierders in het centrum van de hoofdstad. Ⓒ ANP / HH

Ⓒ ANP / HH

14.51 Online treinkaartje kopen bij NS niet mogelijk vanwege storing

Het is op dit moment niet mogelijk online of in de NS-app een treinkaartje te kopen, bevestigt de NS na berichtgeving van NU.nl. De onlineverkoop kampt sinds ongeveer 13.30 uur met een storing, zegt een woordvoerster. Dat komt volgens haar waarschijnlijk doordat te veel mensen op Koningsdag een kaartje voor de trein willen kopen.

Mensen die met de trein willen, kunnen wel gewoon inchecken op het station met hun ov-chipkaart of bankpas. Ook kunnen ze op het station een los kaartje kopen bij een automaat.

Wanneer de storing verholpen is, weet de woordvoerster nog niet. De NS werkt eraan, zegt ze.

14.15 Veel mensen vieren Koningsdag in grote steden

In grote steden stromen de mensen donderdagmiddag toe voor Koningsdag. In Amsterdam wordt het ’s middags volgens een woordvoerster van de gemeente langzaam drukker. Maar het is volgens haar wel „allemaal beheersbaar.”

Overal in de stad is het „heel druk” aan het worden, zegt de woordvoerster. Onder meer in het Vondelpark in Zuid, bij winkelcentrum Amsterdamse Poort in Zuid-Oost en op het water vieren veel mensen Koningsdag. Het is „gewoon gezellig”, zegt de woordvoerster.

In Den Haag is het „goed druk”, maar er zijn volgens de woordvoerder daar geen bijzonderheden te melden. Later donderdagmiddag beginnen de festivals in de stad. In het centrum is het begin van de middag nog rustig. Mensen slenteren langs vrijmarkten in de straten, of lunchen op het terras. Kinderen verkopen hun waar op kleedjes.

In Rotterdam is het donderdag erg druk rond de Blaak en het festivalterrein op de Binnenrotte. Daarom heeft de gemeente mensen gevraagd niet meer die kant op te komen.

In Leeuwarden is het in de ochtend vanaf een uur of 10.00 gezellig druk. In de stad is de grootste vrijmarkt van Friesland. Mensen verkopen hun overbodige spullen en speelgoed op kleedjes in de binnenstad. Later in de middag zijn op verschillende pleinen en podia muziekfeestjes in de stad.

Koning sluit bezoek aan Rotterdam af: allemaal kings and queens

Koning Willem-Alexander heeft het bezoek aan Rotterdam voor Koningsdag afgesloten met de woorden dat alle mensen „kings and queens” zijn. Hij zei dat op het podium bij de Markthal, waar hij liet weten onder de indruk te zijn van de georganiseerde festiviteiten in Rotterdam.

„Eigenlijk wil ik de burgemeester vragen of ik het rondje nog een keer mag doen”, zei Willem-Alexander. „Dat ik vandaag samen met mijn familie mijn verjaardag en ook tien jaar koningschap met u samen in deze hele bijzondere stad mag vieren, dat heeft mij heel veel goed gedaan.”

„We komen uit moeilijke tijden en er zijn ook nog moeilijke tijden voor ons. Maar wat Rotterdam heeft laten zien, hoe je samen aan iets kunt werken, maakt niet uit waar je vandaan komt... Dan hebben we een fantastisch Nederland in de 21e eeuw. En daar ben ik nog het meest dankbaar voor wat ik gezien heb vandaag”, zei de koning.

Willem-Alexander sloot af met de woorden die hij een slachtoffer van de toeslagenaffaire had horen zeggen tijdens een gesprek op de route door Rotterdam. „Zij zei: we zijn all kings and queens”, aldus de koning. „Jullie zijn all kings and queens. Ik zeg: daar heb ik niks meer aan toe te voegen, geen woorden maar daden.”

13.56 Prinses Amalia trots op haar ouders

Prinses Amalia is trots op haar ouders, koning Willem-Alexander en koningin Máxima, en op hoe zij al tien jaar koning en koningin van Nederland zijn. Dat zei de oudste dochter van het koningspaar gedurende de uitzending van de NOS waarin Koningsdag centraal staat.

„Wij zijn natuurlijk ontzettend trots op onze ouders”, begon Amalia. Ook blikte zij terug naar de inhuldiging van haar vader tien jaar geleden. „Ik stond daar als 9-jarige”, vertelde Amalia met een lach. „Ik ben ondertussen ook ontzettend veranderd, en gegroeid in ieder geval.”

De oudste van de drie prinsessen vond het „ontzettend bijzonder” om „hier zo” met haar vader te staan. De middelste dochter van het koningspaar, prinses Alexia, is niet aanwezig vanwege haar examens in Wales.

13.49 Rotterdam overvol: ’Kom niet meer naar Blaak en Binnerotte’

De gemeente Rotterdam vraagt mensen niet meer naar het festivalterrein op de Binnenrotte en ook niet meer naar het gebied rond de Blaak te komen, omdat het er erg druk is. Het festivalterrein op de Binnenrotte is vol, liet de gemeente eerder al weten.

Op het terrein bij de Markthal eindigde donderdag de wandelroute van de koninklijke familie. Op een podium zijn tot het einde van de middag gratis optredens van onder meer Davina Michelle, Lee Towers, Ronnie Flex en Broederliefde te zien. Het terrein opende om 10.00 uur donderdagochtend.

13.37 In de Jordaan is het druk

In de Jordaan in Amsterdam is het behoorlijk druk.

Ⓒ Persbureau UNN

13.22 Amalia voelt zich ’super’ op Koningsdag in Rotterdam

Prinses Amalia voelt zich „echt super” op Koningsdag. Dat zei de prinses donderdag in een interview tijdens de festiviteiten, dat te zien was in de uitzending van de NOS . „De zon straalt, de sfeer is goed, dus met mij gaat het moment echt super”, aldus Amalia.

Afgelopen jaar begon Amalia aan haar studie in Amsterdam. Eigenlijk zou ze ook op kamers in de hoofdstad gaan, maar na afloop van een staatsbezoek aan Zweden in oktober maakte het koningspaar bekend dat hun dochter bedreigd wordt. Amalia woont daarom niet in Amsterdam.

Op de vraag hoe het is om weer onder de mensen te zijn, zei Amalia dat ze tijdens haar reis naar de Cariben ook onder de mensen was. „Iedereen staat hier met zo’n glimlach, ik kan eigenlijk niet vrolijker zijn.”

13.09 Koning: ’Ik leef op dit moment echt op een wolk’

De koninklijke familie is bijna aan het eind gekomen van hun bezoek aan Rotterdam. In een interview met de NOS liet koning Willem-Alexander zich lovend uit over de organisatie in de havenstad. „Ik kan het bijna niet bevatten. Ik leef op dit moment echt op een wolk. Gelukkig zijn er geen wolken, dat heeft Rotterdam ook goed geregeld.” Over de afwezigheid van Alexia zei de koningin: „Ze is hard bezig met haar studie. Vanochtend heeft ze wel drie keer gebeld. Ze had hier graag willen staan.”

13.01 Grote drukte rond vrijmarkt in Goffertpark in Nijmegen

De vrijmarkt en tal van kinderactiviteiten in het Goffertpark in Nijmegen worden donderdag zeer druk bezocht. Volgens de toezichthouders en de plaatselijke Oranjestichting, die de viering van Koningsdag in het stadspark organiseert, is het veel drukker dan vorig jaar, kort na de coronacrisis.

De eerste verkopers zochten in de nacht van woensdag op donderdag al een plekje om hun waren uit te stallen. Dat verliep volgens de politie zonder problemen. De vrijmarkt in de Goffert behoort tot de grootste in de wijde regio. Vanaf donderdagmorgen vroeg stroomt het publiek toe. Verkoop van drank en etenswaren is verboden, net als beroepshandel of het gebruik van vuur. Verkopers mogen ook pas vanaf 16.00 uur hun spullen weer inladen, maar als het dan nog druk is in het park kan dat later worden, aldus de gemeente.

Oranjefeesten in het centrum van Nijmegen beginnen pas in de loop van donderdagmiddag.

12.45 Vrolijkheid in Vondelpark in Amsterdam rond soezensmijter en tomatensmash

Jonge gezinnen doen goede zaken op de kindervrijmarkt in het Vondelpark in Amsterdam. Om negen uur gingen de hekken van het Vondelpark open voor de jaarlijkse vrijmarkt voor kinderen onder de zestien jaar. Het is er gezellig druk.

Langs een lint van boeken, kleding, schoenen en andere overtollige huisraad, zijn er oranje uitgedoste kinderen die met een muzikale act een zakcentje proberen te verdienen. Er zijn meisjes die dansen en zingen en kinderen die gitaarspelen of zich op een drumstel uitleven.

Velen proberen snoep, roze koeken of zelfgemaakte cupcakes aan de man te brengen, maar ook de traditionele grabbelton blijft populair. Dat geldt ook voor het blikgooien. Bij een van de standjes word het blikgooien ’Putinwerpen’ genoemd, omdat op de toren van blikjes afbeeldingen van de Russische president Vladimir Poetin prijken met als onderschrift: stop de oorlog.

Voor 50 cent mogen bezoekers drie keer een bal werpen in de ’soezensmijter’. Wie raak gooit in deze omgebouwde sjoelbak, krijgt een chocozoen terug gelanceerd.

Een fenomeen op de kindervrijmarkten zijn de digitale betaalmethoden, zoals tikkies en de voorgeprinte QR-codes. Daarmee kunnen mensen met hun telefoon afrekenen als ze hun haar oranje laten verven of hun gezicht laten schminken met een rood-wit-blauw vlaggetje.

Vrolijke gezichten zijn er te zien bij de ’tomatensmash’, een installatie van oranje pvc-buizen waardoor de jonge ondernemers een tomaat laten rollen, waarbij het de bedoeling is dat de tomaat onderaan de knikkerbaan kapot wordt geslagen. Dat lukt maar weinig mensen, te zien aan het handjevol geplette tomaten op straat. Maar ook wie mist kan rekenen op applaus van de lachende omstanders.

De gemeente Amsterdam heeft door de hele stad 27 gebieden aangewezen als kindervrijmarktgebied.

12.43 Festivalterrein op Binnenrotte, waar route koning eindigt, is vol

Het festivalterrein op de Binnenrotte in Rotterdam is vol, meldt de gemeente. Op het terrein bij de Markthal eindigt donderdag de wandelroute van de koninklijke familie. Langs die route is nog wel plek voor toeschouwers, aldus de veiligheidsregio op Twitter.

Op een podium op het terrein zijn tot het einde van de middag gratis optredens van onder meer Davina Michelle, Lee Towers, Ronnie Flex en Broederliefde te zien.

12.34 Willem-Alexander vraagt geduld voor onderzoek slavernijverleden

Koning Willem-Alexander heeft „even geduld” gevraagd zodat een onafhankelijk onderzoek kan plaatsvinden naar de rol van het koninklijk huis in de koloniale geschiedenis. Dat deed de koning tijdens zijn bezoek in gesprek met enkele Rotterdammers onder wie zangeres Natascha Slagtand.

De koning ging op het Afrikaanderplein met Slagtand en een aantal anderen in gesprek over dit onderwerp. Slagtand noemde de excuses voor het slavernijverleden die de regering eind december aanbood van „ongelofelijk belang” en een „mooie stap.” Volgens haar wordt erg naar de koning gekeken op 1 juli of hij ook met excuses komt. Op die dag wordt met Keti Koti de afschaffing van de slavernij herdacht en gevierd.

De koning antwoordde dat we „niet precies” weten wat er is gebeurd. Daarom vindt hij een onderzoek belangrijk. Hij vroeg geduld te hebben om het onderzoek af te wachten. „Laat het juiste onderzoek gebeuren, dan kunnen we verder.”

Hij vervolgde er „geen probleem” mee te hebben dat het onderzoek gebeurt. „Aan mij kleeft niks”, sprak hij, „maar wel aan de historie.” De koning wil zich niet bemoeien met het onafhankelijke onderzoek. „Zeker als je jezelf laat onderzoeken, moet je daar zover mogelijk van wegblijven, om het zo objectief mogelijk te laten zijn.”

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP / HH

12.15 Druk langs route koning, hij spreekt kort met antimonarchisten

Langs de route die de koning aflegt door Rotterdam-Zuid is het donderdag druk. Mensen staan rijen dik voor de dranghekken langs de route om een glimp van Willem-Alexander en zijn familie op te vangen. De koning hield even stil bij een vak met antimonarchisten.

Zij houden borden omhoog met teksten als ’Willem de laatste’. De koning wisselde enkele woorden met de mensen in het vak voor hij verder liep. Volgens de demonstranten wenste de koning hen een „prettige dag.” Uit huizen die grenzen aan de route hangen mensen die in de zon meekijken met het spektakel. Op een spandoek vraagt één huis: ’Willem Pilsje?’.

Koningin Máxima heeft met slachtoffers van de toeslagenaffaire gesproken. Zo sprak ze met Ninny Duarte Lopes, die leiding geeft aan een project dat Volhouders heet. Deze organisatie bestaat uit Rotterdammers die gedupeerd zijn door de affaire met de kinderopvangtoeslag.

Máxima gaf aan het te bewonderen dat de slachtoffers van de toeslagenaffaire zich hebben kunnen verenigen. „Zo belangrijk om elkaar te vinden. Elkaar helpen, niet alleen en eenzaam daarin zijn”, aldus de koningin. De vrouwen met wie Máxima sprak, lieten ook weten blij te zijn met de hulp van het Oranjefonds, dat het project ondersteunt in 2023. „Blij om te horen, daar is het Oranjefonds voor”, zei Máxima.

12.10 Máxima krijgt een Feyenoord-sjaal om

Volgens Aboutaleb is koningin Máxima fan van Feyenoord. Dat bleek wel toen ze even later een sjaal van de voetbalclub uit Rotterdam kreeg opgehangen en deze enige tijd liet hangen. Onder luid gezang van het publiek dat ’Hand in hand kameraden’ zong. Eerder liet de burgemeester al weten dat hij al lang weet dat de koning fan is van Ajax. „Dat was een publiek geheim, wij weten dit natuurlijk al heel lang. Dat is fijn, als hij maar weet dat ik voor Feyenoord ben. En kampioen wordt dit jaar. Dat wordt een leuk feestje.”

11.37 Aboutaleb heet Oranjes welkom in Rotterdam

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam heeft de Oranjes donderdagochtend welkom geheten in Rotterdam. „Welkom in Rotterdam, welkom in de meest internationale stad van ons land. De stad waar de kleuren vanaf spatten vandaag”, zei Aboutaleb bij de aankomst van de koninklijke familie.

„Namens alle Rotterdammers, namens het stadsbestuur, alle inwoners van ons koninkrijk wil ik u van harte feliciteren met uw verjaardag”, vervolgde Aboutaleb. „Het programma is met liefde en toewijding samengesteld. U gaat mooie mensen ontmoeten en de veerkracht van de stad ervaren. De stad, de saamhorigheid, is opgebouwd door mensen uit alle windstreken.”

Aboutaleb wenste de koning namens iedereen „een fantastisch mooie dag.” „Een onvergetelijke zonnige dag. Want u bent onze majesteit, maar vandaag zijn we allemaal kings and queens.” Vervolgens trad een kinderkoor voor het gezelschap op met een nummer genaamd Kings & Queens.

Onze verslaggever in Rotterdam

Onze reporter Koen van Eijk is in Rotterdam en doet verslag van Koningsdag via Twitter.

11.25 Oranjes gaan voor kleur op Koningsdag

De koninklijke familie is op Koningsdag kleurrijk gekleed. Josine Droogendijk, van het blog Modekoningin Máxima zegt dat koningin Máxima een felgroene asymmetrische rok met sierlijke striksluiting van modehuis Natan draagt, waar de koningin vaker kleding van aan heeft. Ook de top die Máxima draagt is van Natan. Over de top en rok draagt Máxima een witte mantel. Groen en wit zijn de kleuren van Rotterdam. De hoed van Máxima is volgens Droogendijk van Fabienne Delvigne en droeg zij eerder in 2017.

Prinses Ariana draagt een broekpak van Max & Co, aldus Droogendijk. Amalia draagt een felroze pak. Ze heeft een groene tas bij zich van het merk Jacquemus. Droogendijk vindt het leuk dat de Oranjes opnieuw onderling accessoires hebben geruild. „Máxima heeft een tasje bij zich dat Ariana vorige week droeg. Het tasje van Ariane zagen we eerder bij Máxima.”

Burgemeester Ahmed Aboutaleb van Rotterdam leek in zijn welkomstwoord aan de kleurrijke kleding te refereren: „De stad waar de kleuren vanaf spatten vandaag.” Dat Máxima een schoen met open teen draagt, noemt Droogendijk „dapper”, gezien de temperatuur donderdag.

11.04 Koninklijk bezoek zonder Alexia aan Rotterdam begonnen

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun gevolg zijn aangekomen in Rotterdam om daar Koningsdag 2023 te vieren. Prinses Alexia ontbreekt vanwege examens die ze heeft. Ze woont in Wales waar ze naar de middelbare school gaat.

Het bezoek begint in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. De route start op het Afrikaanderplein waar zich ’s ochtends al duizenden mensen hadden verzameld.

Daarna gaat het gezelschap te voet richting de Maashaven. Daarvandaan gaan de koning en zijn gevolg per watertaxi verder en varen langs het stoomschip Rotterdam en hotel New York de Nieuwe Maas over en onder de Erasmusbrug door naar het centrum van de stad.

Aangekomen op Plein 1940 bij het beeld van Zadkine gaat de stoet te voet verder naar de Binnenrotte, het plein bij de Markthal. Onderweg zullen Rotterdammers van alles laten zien aan het koninklijk gezelschap.

Het bezoek eindigt ook op de Binnenrotte waar vanaf ongeveer 13.00 uur artiesten zullen optreden.

11.01 Republiek demonstreert met borden: Willem de laatste (zwaaizwaai)

Mensen die tegen het koningshuis zijn staan donderdag langs de route door Rotterdam die de koning en zijn familie zullen afleggen. Ze dragen borden bij zich met onder meer de tekst ’Willem de laatste’, met daarbij emoticons van zwaaiende handjes. Op een ander bord staat een kroon en de tekst ’het symbool van ongelijkheid’.

Voor de antimonarchisten van Republiek (voorheen het Republikeins Genootschap) is een demonstratie op Koningsdag langs de wandelroute van de koning vaste prik. In de Maasstad ageert de actieclub niet alleen tegen de monarchie, maar vooral ook tegen de financiële kant van het bezoek. Voorzitter Floris Müller zei daarover eerder: „De kosten bedragen 4 miljoen euro voor een bezoek van drie uur. Dat vinden wij buitensporig. Het is de duurste Koningsdag ooit in de armste gemeente van Nederland”, zegt voorzitter Floris Müller.

Müller zei ook al te hopen dat het protest van Republiek anders zal verlopen dan vorig jaar in Maastricht. Toen vond hij dat zijn club te veel uit het zicht was gehouden. Hij en een aantal andere betogers werden door de politie weggeleid van de route en gefouilleerd, waardoor een deel te laat op de demonstratieplek kwam.

10.29 Koninklijk gezin is onderweg naar Rotterdam

Het Koninklijk gezin is onderweg naar Rotterdam, meldt de Rijksvoorlichtingsdienst. „De Koninklijke familie begint Koningsdag in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. Tijdens hun wandeling zien zij Rotterdam in al haar veelzijdigheid: verschillende culturen, kunst, architectuur, geschiedenis en toekomst”, aldus de dienst.

10.23 Eerste feestvierders per trein op weg naar festiviteiten

De eerste feestvierders zijn donderdagochtend ook met de trein op weg naar festiviteiten in grote steden. De NS meldt dat de eerste reizigersstroom „rustig” op gang komt. Het bedrijf verwacht veel reizigers die naar de evenementen in het land gaan.

„Het zijn nog geen volle treinen. Meestal komt alles rustig op gang maar wordt het gedurende de dag steeds drukker”, aldus een woordvoerster. Zij waarschuwt: „Hou er rekening mee dat het druk is, er zullen veel mensen op de been zijn. Daarom vraagt de NS reizigers volle treinen te laten vertrekken en een volgende te nemen. „Hou het gezellig, dan wordt het ook voor de collega’s die aan het werk zijn een feestelijke dag.”

Volgens de NS is het woensdagavond goed gegaan met het vervoeren van feestvierders naar koningsdagfeestjes in de grote steden Utrecht, Den Haag en Rotterdam. Volgens het spoorbedrijf zat de stemming er goed in. De NS rijdt vanwege Koningsdag een speciale Oranjedienstregeling. De vervoerder zet langere en soms extra treinen in om feestvierders naar grote steden te brengen.

10.16 Voorbereidingen op het Afrikanerplein

Op het Afrikaanderplein in Rotterdam hebben donderdagochtend duizenden mensen een plekje gezocht in afwachting van de aankomst van de koning. Het publiek wordt vast opgewarmd met zang en dans.

Op het plein zijn een jeugdkoor, een gospelkoor, een drumband en dansgroepen bezig met optredens. Mensen zijn uitbundig en kleurrijk gekleed. Ook is er veel politie op de been.

De koning begint de tocht ter ere van zijn verjaardag op het plein in Rotterdam-Zuid. Tijdens zijn bezoek zal hij onder meer spreken met een slachtoffer van de toeslagenaffaire.

10.02 Grote steden: koningsnacht zonder problemen

De vier grote steden melden dat koningsnacht zonder problemen is verlopen. In Utrecht riep de gemeente mensen in de avond op om vanwege de drukte niet meer naar evenementen te komen.

Op verschillende plekken in de stad waren evenementen georganiseerd, onder meer op het Domplein, Janskerkhof en de Neude. Na de oproep van de gemeente werd het rustiger, meldt een woordvoerster donderdagochtend. Tussen middernacht en een uur of 01.00 gingen volgens haar ook echt veel mensen naar huis.

De sfeer in de domstad was volgens de gemeente „feestelijk en gezellig.” Ook in Den Haag is alles volgens een gemeentewoordvoerder ’s avonds en ’s nachts „in goede harmonie” verlopen. Er waren volgens hem „duizenden feestgangers” op de been.

In Amsterdam was de drukte „beheersbaar” zegt een woordvoerster daar. Op sommige plekken in de binnenstad was het erg druk, maar de nacht verliep zonder bijzonderheden. Volgens de politie in Rotterdam, waar donderdag de koning op bezoek komt, hebben zich eveneens geen incidenten voorgedaan.

09.22 Prinses Alexia niet bij Koningsdag

Prinses Alexia is donderdag niet aanwezig bij het bezoek van de koninklijke familie voor Koningsdag in Rotterdam. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het heeft te maken met examens die de prinses heeft, de prinses woont in Wales waar ze naar de middelbare school gaat. Vorig jaar was ze wel bij Koningsdag, toen vierde de familie die in Maastricht.

Alexia is de middelste dochter van het koningspaar. Ze vervolgt sinds de zomer van 2021 haar middelbareschooltijd aan het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) in Llantwit Major in Wales. Zij gaat daar op voor haar Internationaal Baccalaureaat.

Alexia Juliana Marcela Laurentien, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, zoals haar volledige naam luidt, is de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ze is tweede in de lijn van de troonopvolging na haar zus Amalia. Alexia werd geboren op 26 juni 2005.

09.05 Eerste koningsdagfans komen aan in Rotterdam

Oranjefans komen aan op treinstation Rotterdam Centraal om de viering van Koningsdag bij te wonen. Het bezoek van de koninklijke familie aan de stad markeert het tienjarig koningschap van Willem-Alexander.

08.50 Hoe doe je de beste zaken op vrijmarkt?

De vrijmarkt is alles ineen. Voor zowel koper als verkoper liggen er kansen. Hoe doe je de beste zaken? „Je moet er wel lol in hebben.” Lees meer...

08.34 Koning: sporters niet belasten met politieke statements

Sporters moeten volgens koning Willem-Alexander niet belast worden met politieke statements tijdens een groot sportevenement, zoals bijvoorbeeld tijdens het WK Voetbal in Qatar afgelopen najaar. Dat zegt de koning in de podcastserie Door de ogen van de Koning.

Tijdens het voetbaltoernooi was veel te doen rondom de One Love-band, die niet gedragen mocht worden. Door de organisatie in Qatar werd deze band verboden. De band is een symbool voor verbinding en tegen racisme en discriminatie.

„Daar moet je de sporters niet mee belasten”, zegt de koning in de podcast die is opgenomen ter ere van zijn tienjarig koningschap dit jaar. Een sporter moet volgens Willem-Alexander wel een statement kunnen maken als diegene dat „uit zichzelf doet.” „Dan moet het kunnen.”

„Sporters moeten sporten”, zegt Willem-Alexander verder. „Hun hele leven zetten ze alles opzij om op topniveau te kunnen presteren. Het ligt niet aan de voetballers dat er in 2010 gekozen is om een WK in Qatar te houden. Zij zijn sporters, ze hebben zich gekwalificeerd voor het WK. Zij kunnen er niks aan doen waar het WK is en zij moeten zich concentreren op de sport. Sport en politiek moet je op dat niveau uit elkaar houden.”

08.03 Lee Towers zingt voor koning: ’We zitten in soort euforie’

Aan het einde van hun wandelroute zal de koning worden toegezongen door de bekende artiesten Davina Michelle, Ronnie Flex en Broederliefde. En ook Lee Towers is van de partij. Lees meer...

07.58 Nieuwe foto

Ter gelegenheid van de 56ste verjaardag van koning Willem-Alexander is er een nieuwe foto gemaakt die door de Rijksvoorlichtingsdienst is vrijgegeven. Lees meer...

07.44 Koningsdag feestend ingeluid, meerdere locaties waren vol

In veel steden is Koningsnacht gevierd. Ondanks de kou dompelden veel mensen zich onder in het feestgedruis. Sommige locaties waren zo vol dat er geen mensen meer bij konden.

Duizenden mensen luidden in Den Haag Koningsdag in met het The Life I Live-festival. Het was druk in Den Haag tijdens de elfde editie. Vanwege onder andere personeelstekorten was het dit jaar kleiner van opzet. Zo waren er geen podia op het Kerkplein en de Grote Markt. Bij het hoofdpodium aan het Lange Voorhout was het in de loop van de avond al gezellig druk. Verder werd er opgetreden bij het Noordeinde, Buitenhof en de Hofvijver. Bij Noordeinde riep de organisatie op niet meer te komen vanwege de drukte.

Ⓒ ANP

Ook in andere steden werd Koningsnacht massaal gevierd. De gemeente Utrecht riep in de loop van de avond op om niet meer naar evenementen voor Koningsnacht te komen vanwege de drukte. Op verschillende plekken in de stad waren evenementen georganiseerd, onder meer op het Domplein, Janskerkhof en de Neude. In Utrecht startte ook traditiegetrouw de vrijmarkt al om 18.00 uur.

Ook de Grote Markt in Almere was zo vol dat besloten werd geen bijkomend publiek toe te laten. „Om het gezellig te houden hebben we besloten om de toestroom naar Grote Markt tijdelijk te stoppen”, meldde de gemeente. De politie in Arnhem zei in de loop van de avond dat het feest daar goed verliep, zonder grote incidenten. Wel „veel te beschonken jeugdigen”, aldus de wijkagenten van het stadscentrum via sociale media.

06.58 Vroeg op

In Den Haag zijn de eerste enthousiastelingen donderdagochtend vroeg al begonnen met het verkopen van hun spullen.

Ⓒ District8

Rondom winkelgebied de Fred aan de Frederik Hendriklaan zijn gedurende de dag een hoop activiteiten, vrijmarkten en optredens voor jong en oud.

Ondanks de lage buitentemperatuur worden er al volop spullen te koop aangeboden.

05.40 Rotterdam ontvangt Willem-Alexander en familie op Koningsdag

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun gevolg vieren Koningsdag 2023 in Rotterdam. Het bezoek begint in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. De route van de koninklijke familie start donderdag om 11.00 uur op het Afrikaanderplein te voet en gaat daarna onder meer per watertaxi verder langs het schip ss Rotterdam en hotel New York de Nieuwe Maas over en onder de Erasmusbrug door naar het centrum van de stad.

Het deel over het water eindigt bij de trappen voor Plein 1940 bij het oorlogsmonument De verwoeste stad, van kunstenaar Zadkine. Via de kubuswoningen loopt het koninklijk gezelschap naar de Binnenrotte, het plein voor de Markthal. Daar is een verjaardagsfeest gepland waar artiesten optreden. Zoals gebruikelijk op Koningsdag stopt het gezelschap op diverse plaatsen langs de wandelroute.

Het bezoek aan Rotterdam markeert het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen opgezet door de politie in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De maatregelen, die grotendeels geheim zijn, zijn onder meer nodig na de bedreigingen aan prinses Amalia vorig jaar. Vorig jaar werd bekend dat Amalia als gevolg van bedreigingen niet meer in Amsterdam kon wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen.

Het feest kost de gemeente Rotterdam 4 miljoen euro. Dat bedrag is voor meerdere organisaties zoals Republiek (voorheen het Republikeins Genootschap) en burgergroepen aanleiding om te protesteren tegen de komst van de koning naar Rotterdam en tegen de monarchie in het algemeen.

22.30 Gemeente Utrecht roept mensen op om niet meer te komen

De gemeente Utrecht roept woensdagavond op om niet meer naar evenementen voor koningsnacht te komen vanwege drukte. Op verschillende plekken in de stad zijn evenementen georganiseerd, onder meer op het Domplein, Janskerkhof en de Neude.

„Het is te druk op meerdere evenementenpleinen en toegang tot de meeste evenementen is niet meer mogelijk. Kom daarom niet meer”, schrijft de gemeente op Twitter. Ook burgemeester Sharon Dijksma haalde de drukte aan in talkshow Op1.

„Het is hartstikke druk, ik moet zelfs zeggen kom niet meer, want het is echt superdruk. Het is heel gezellig nog, maar dat willen we ook graag zo houden”, aldus Dijksma. „De evenementenpleinen die we hebben ingericht zijn langzamerhand aan het vol raken en we willen graag controle houden over hoeveel mensen komen en dat ze elkaar ook wat ruimte geven.”

Eerder waarschuwde de gemeente al voor de kou tijdens de koningsnacht. „Let op: het is kouder dan normaal. Kleed je warm aan vanavond.”

Naast de evenementen startte in Utrecht ook traditiegetrouw de vrijmarkt om 18.00 uur. Ook daar was het na het officiële startsein al gelijk druk.

Ⓒ ANP