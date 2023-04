LIVE | Gemeente Utrecht roept mensen op om niet meer te komen

22.30 Gemeente Utrecht roept mensen op om niet meer te komen

De gemeente Utrecht roept woensdagavond op om niet meer naar evenementen voor Koningsnacht te komen vanwege drukte.

„Het is te druk op meerdere evenementenpleinen en toegang tot de meeste evenementen is niet meer mogelijk. Kom daarom niet meer”, schrijft de gemeente op Twitter. Ook burgemeester Sharon Dijksma haalde de drukte aan in talkshow Op1. „Het is heel gezellig nog, maar dat willen we ook graag zo houden”, aldus Dijksma.

22.00 Utrecht trapt Koningsdag af met vrijmarkt, podia in Den Haag

Op verschillende plekken in het land is het de avond voor Koningsdag al volop feest. In Utrecht is de vrijmarkt begonnen en in Den Haag trekken mensen massaal naar podia in de stad waar optredens worden gehouden.

Een bontgekleurde sliert met veelal prullaria slingert door een groot deel van de binnenstad van Utrecht. Een hele dag, zelfs diep in de nacht, blijven de ’kramen’ open. De markt eindigt precies een dag later: donderdag om 18.00 uur.

Al uren voordat de vrijmarkt officieel om 18.00 uur werd geopend, liepen al veel mensen langs de kleedjes. Na het officiële startsein was het gelijk druk. „Ik heb sinds vier uur al goed verkocht”, zegt een verkoopster, gehuld in oranje jurk en de Nederlandse vlag op haar wangen.

Mensen stallen van alles uit: van kleding, oude boeken en lp’s, tot fietsen en ski’s. Schieten met een speelgoedpistool op het hoofd van president Poetin van Rusland: 2 euro. Floris tekent voor een euro een draak. Een jongetje vraagt een vrije gift voor het spelen van het Wilhelmus op zijn cello.

Op diverse ’feestpleinen’ staat een dansende massa uit z’n dak te gaan. Een beetje bewegen kan geen kwaad. „Let op: het is kouder dan normaal. Kleed je warm aan vanavond”, waarschuwde de gemeente nog. Op Koningsdag gaat het feest door. Dan wordt de vrijmarkt aangevuld met een aantal kindermarkten. Ook dan kan er op diverse pleinen worden gedanst.

In Den Haag staan op verschillende plekken, zoals Noordeinde, Hofvijver en Buitenhof, podia waar optredens worden gehouden. Bij het hoofdpodium aan Lange Voorhout is het woensdagavond tijdens een concert van Wies ondanks de kou al gezellig druk. Dit jaar is het aantal plekken waar wordt opgetreden teruggebracht, om het The Life I Live festival in betere banen te leiden, aldus een woordvoerder.

De politie is zichtbaar aanwezig, maar niet anders dan normaal bij een groot evenement in de stad. De sfeer is goed, mensen dragen oranje accessoires en een enkeling is geheel in het oranje uitgedost.

Ook burgemeester Jan van Zanen is op pad. „Blij dat het droog is. Wel een trieste dag vanwege Paul van Vliet, die vandaag overleed. Tussen het uitreiken van de lintjes door moest ik dat bekendmaken. Hij was een dierbare Hagenees.” Voor Van Zanen is het de eerste keer dat hij bij het festival is. „Ik ben blij dat er veel jongeren zijn. En leuk dat er verschillende genres op de diverse podia zijn. Ik verwacht dat het heel lang nog gezellig zal zijn in Den Haag.”

21.30 Veel mensen op de been in Tilburg

20.55 Drukte op Utrechtse vrijmarkt

20.15 Life i Live festival in het centrum van Den Haag

19.30 Gezelligheid in Utrecht

19.05 Koningsnacht in volle vaart in Utrecht

18.45 uur Amsterdam maakt zich op voor Koningsdag

Amsterdam loopt woensdag aan het begin van de avond warm voor Koningsdag. Door de hele stad is versiering opgehangen om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren en mensen reserveren met stoepkrijt al plekken voor de vrijmarkt op donderdag.

Het Rembrandtplein is feestelijk aangekleed, met oranje vlaggen en oranje, rode, witte en blauwe ballonnen aan de luifels van de restaurants. Ook in de aangrenzende straten is veel feestelijke versiering opgehangen ter gelegenheid van Koningsnacht en -dag.

Door de hele nabijgelegen Vijzelstraat hangen tientallen Nederlandse vlaggen die aan de panden zijn bevestigd. Ook het Leidseplein is klaar voor de verwachte drukte. Op het plein zijn een bar en een podium geplaatst. Voor de restaurants hangen met name oranje ballonnen. Café De Blaffende Vis in de Jordaan heeft een grote gevelversiering opgehangen met een afbeelding van prinses Amalia op de fiets. Met daarbij een klein portret van Ramses Shaffy en de songtekst ’Laat me’.

De politie is voorbereid op eventuele drukte. Door het centrum en over het Leidseplein rijden woensdag tegen 17.30 uur politiewagens, -busjes en -motoren rond en ook zijn verschillende ’fietscoaches’ en ’hosts’ te zien die door het centrum lopen.

Het Vondelpark telt tientallen extra wc’s en afvalbakken die langs de weg zijn neergezet. Sommige mensen hebben al plekjes gereserveerd voor de vrijmarkt donderdag. Zij hebben plekken gemarkeerd met stoepkrijt of, tegen de wens van de gemeente in, in enkele gevallen met tape. Dat blijft „lang zitten, is slecht voor het milieu en moeilijk te verwijderen”, aldus de gemeente, die mensen oproept plekjes voor de Vrijmarkt te reserveren met stoepkrijt.

Op het Amstelveld zijn rond 17.30 uur al zo’n veertig plekken voor de Vrijmarkt gereserveerd met stoepkrijt of tape. Rondom en op het plein zijn meerdere toiletten en urinoirs neergezet. Ook staan er een podium en een bar op het plein.