LIVE | Nederland maakt zich klaar voor Koningsdag

19.05 Koningsnacht in volle vaart in Utrecht

18.45 uur Amsterdam maakt zich op voor Koningsdag

Amsterdam loopt woensdag aan het begin van de avond warm voor Koningsdag. Door de hele stad is versiering opgehangen om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren en mensen reserveren met stoepkrijt al plekken voor de vrijmarkt op donderdag.

Het Rembrandtplein is feestelijk aangekleed, met oranje vlaggen en oranje, rode, witte en blauwe ballonnen aan de luifels van de restaurants. Ook in de aangrenzende straten is veel feestelijke versiering opgehangen ter gelegenheid van Koningsnacht en -dag.

Door de hele nabijgelegen Vijzelstraat hangen tientallen Nederlandse vlaggen die aan de panden zijn bevestigd. Ook het Leidseplein is klaar voor de verwachte drukte. Op het plein zijn een bar en een podium geplaatst. Voor de restaurants hangen met name oranje ballonnen. Café De Blaffende Vis in de Jordaan heeft een grote gevelversiering opgehangen met een afbeelding van prinses Amalia op de fiets. Met daarbij een klein portret van Ramses Shaffy en de songtekst ’Laat me’.

De politie is voorbereid op eventuele drukte. Door het centrum en over het Leidseplein rijden woensdag tegen 17.30 uur politiewagens, -busjes en -motoren rond en ook zijn verschillende ’fietscoaches’ en ’hosts’ te zien die door het centrum lopen.

Het Vondelpark telt tientallen extra wc’s en afvalbakken die langs de weg zijn neergezet. Sommige mensen hebben al plekjes gereserveerd voor de vrijmarkt donderdag. Zij hebben plekken gemarkeerd met stoepkrijt of, tegen de wens van de gemeente in, in enkele gevallen met tape. Dat blijft „lang zitten, is slecht voor het milieu en moeilijk te verwijderen”, aldus de gemeente, die mensen oproept plekjes voor de Vrijmarkt te reserveren met stoepkrijt.

Op het Amstelveld zijn rond 17.30 uur al zo’n veertig plekken voor de Vrijmarkt gereserveerd met stoepkrijt of tape. Rondom en op het plein zijn meerdere toiletten en urinoirs neergezet. Ook staan er een podium en een bar op het plein.