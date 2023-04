LIVE | RVD: prinses Alexia niet bij Koningsdag

Volg hier het laatste nieuws rond Koningsdag 2023.

08.46 Prinses Alexia niet bij Koningsdag

Prinses Alexia is donderdag niet aanwezig bij het bezoek van de koninklijke familie voor Koningsdag in Rotterdam. Dat meldt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD). Het heeft te maken met examens die de prinses heeft, de prinses woont in Wales waar ze naar de middelbare school gaat. Vorig jaar was ze wel bij Koningsdag, toen vierde de familie die in Maastricht.

Alexia is de middelste dochter van het koningspaar. Ze vervolgt sinds de zomer van 2021 haar middelbareschooltijd aan het United World College of the Atlantic (UWC Atlantic College) in Llantwit Major in Wales. Zij gaat daar op voor haar Internationaal Baccalaureaat.

Alexia Juliana Marcela Laurentien, prinses der Nederlanden, prinses van Oranje-Nassau, zoals haar volledige naam luidt, is de tweede dochter van koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ze is tweede in de lijn van de troonopvolging na haar zus Amalia. Alexia werd geboren op 26 juni 2005.

08.34 Koning: sporters niet belasten met politieke statements

Sporters moeten volgens koning Willem-Alexander niet belast worden met politieke statements tijdens een groot sportevenement, zoals bijvoorbeeld tijdens het WK Voetbal in Qatar afgelopen najaar. Dat zegt de koning in de podcastserie Door de ogen van de Koning.

Tijdens het voetbaltoernooi was veel te doen rondom de One Love-band, die niet gedragen mocht worden. Door de organisatie in Qatar werd deze band verboden. De band is een symbool voor verbinding en tegen racisme en discriminatie.

„Daar moet je de sporters niet mee belasten”, zegt de koning in de podcast die is opgenomen ter ere van zijn tienjarig koningschap dit jaar. Een sporter moet volgens Willem-Alexander wel een statement kunnen maken als diegene dat „uit zichzelf doet.” „Dan moet het kunnen.”

„Sporters moeten sporten”, zegt Willem-Alexander verder. „Hun hele leven zetten ze alles opzij om op topniveau te kunnen presteren. Het ligt niet aan de voetballers dat er in 2010 gekozen is om een WK in Qatar te houden. Zij zijn sporters, ze hebben zich gekwalificeerd voor het WK. Zij kunnen er niks aan doen waar het WK is en zij moeten zich concentreren op de sport. Sport en politiek moet je op dat niveau uit elkaar houden.”

08.03 Lee Towers zingt voor koning: ’We zitten in soort euforie’

Aan het einde van hun wandelroute zal de koning worden toegezongen door de bekende artiesten Davina Michelle, Ronnie Flex en Broederliefde. En ook Lee Towers is van de partij. Lees meer...

07.58 Nieuwe foto

Ter gelegenheid van de 56ste verjaardag van koning Willem-Alexander is er een nieuwe foto gemaakt die door de Rijksvoorlichtingsdienst is vrijgegeven. Lees meer...

07.44 Koningsdag feestend ingeluid, meerdere locaties waren vol

In veel steden is Koningsnacht gevierd. Ondanks de kou dompelden veel mensen zich onder in het feestgedruis. Sommige locaties waren zo vol dat er geen mensen meer bij konden.

Duizenden mensen luidden in Den Haag Koningsdag in met het The Life I Live-festival. Het was druk in Den Haag tijdens de elfde editie. Vanwege onder andere personeelstekorten was het dit jaar kleiner van opzet. Zo waren er geen podia op het Kerkplein en de Grote Markt. Bij het hoofdpodium aan het Lange Voorhout was het in de loop van de avond al gezellig druk. Verder werd er opgetreden bij het Noordeinde, Buitenhof en de Hofvijver. Bij Noordeinde riep de organisatie op niet meer te komen vanwege de drukte.

Ⓒ ANP

Ook in andere steden werd Koningsnacht massaal gevierd. De gemeente Utrecht riep in de loop van de avond op om niet meer naar evenementen voor Koningsnacht te komen vanwege de drukte. Op verschillende plekken in de stad waren evenementen georganiseerd, onder meer op het Domplein, Janskerkhof en de Neude. In Utrecht startte ook traditiegetrouw de vrijmarkt al om 18.00 uur.

Ook de Grote Markt in Almere was zo vol dat besloten werd geen bijkomend publiek toe te laten. „Om het gezellig te houden hebben we besloten om de toestroom naar Grote Markt tijdelijk te stoppen”, meldde de gemeente. De politie in Arnhem zei in de loop van de avond dat het feest daar goed verliep, zonder grote incidenten. Wel „veel te beschonken jeugdigen”, aldus de wijkagenten van het stadscentrum via sociale media.

06.58 Vroeg op

In Den Haag zijn de eerste enthousiastelingen donderdagochtend vroeg al begonnen met het verkopen van hun spullen.

Ⓒ District8

Rondom winkelgebied de Fred aan de Frederik Hendriklaan zijn gedurende de dag een hoop activiteiten, vrijmarkten en optredens voor jong en oud.

Ondanks de lage buitentemperatuur worden er al volop spullen te koop aangeboden.

05.40 Rotterdam ontvangt Willem-Alexander en familie op Koningsdag

Koning Willem-Alexander, koningin Máxima en hun gevolg vieren Koningsdag 2023 in Rotterdam. Het bezoek begint in de Afrikaanderwijk in Rotterdam-Zuid. De route van de koninklijke familie start donderdag om 11.00 uur op het Afrikaanderplein te voet en gaat daarna onder meer per watertaxi verder langs het schip ss Rotterdam en hotel New York de Nieuwe Maas over en onder de Erasmusbrug door naar het centrum van de stad.

Het deel over het water eindigt bij de trappen voor Plein 1940 bij het oorlogsmonument De verwoeste stad, van kunstenaar Zadkine. Via de kubuswoningen loopt het koninklijk gezelschap naar de Binnenrotte, het plein voor de Markthal. Daar is een verjaardagsfeest gepland waar artiesten optreden. Zoals gebruikelijk op Koningsdag stopt het gezelschap op diverse plaatsen langs de wandelroute.

Het bezoek aan Rotterdam markeert het tienjarig koningschap van Willem-Alexander. Er zijn uitgebreide veiligheidsmaatregelen opgezet door de politie in samenwerking met de gemeente Rotterdam, de Nationaal Coördinator Terrorismebestrijding en Veiligheid (NCTV) en de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD).

De maatregelen, die grotendeels geheim zijn, zijn onder meer nodig na de bedreigingen aan prinses Amalia vorig jaar. Vorig jaar werd bekend dat Amalia als gevolg van bedreigingen niet meer in Amsterdam kon wonen, waar ze studeert. De troonopvolgster stond op het punt om naar de hoofdstad te verhuizen.

Het feest kost de gemeente Rotterdam 4 miljoen euro. Dat bedrag is voor meerdere organisaties zoals Republiek (voorheen het Republikeins Genootschap) en burgergroepen aanleiding om te protesteren tegen de komst van de koning naar Rotterdam en tegen de monarchie in het algemeen.

22.30 Gemeente Utrecht roept mensen op om niet meer te komen

De gemeente Utrecht roept woensdagavond op om niet meer naar evenementen voor koningsnacht te komen vanwege drukte. Op verschillende plekken in de stad zijn evenementen georganiseerd, onder meer op het Domplein, Janskerkhof en de Neude.

„Het is te druk op meerdere evenementenpleinen en toegang tot de meeste evenementen is niet meer mogelijk. Kom daarom niet meer”, schrijft de gemeente op Twitter. Ook burgemeester Sharon Dijksma haalde de drukte aan in talkshow Op1.

„Het is hartstikke druk, ik moet zelfs zeggen kom niet meer, want het is echt superdruk. Het is heel gezellig nog, maar dat willen we ook graag zo houden”, aldus Dijksma. „De evenementenpleinen die we hebben ingericht zijn langzamerhand aan het vol raken en we willen graag controle houden over hoeveel mensen komen en dat ze elkaar ook wat ruimte geven.”

Eerder waarschuwde de gemeente al voor de kou tijdens de koningsnacht. „Let op: het is kouder dan normaal. Kleed je warm aan vanavond.”

Naast de evenementen startte in Utrecht ook traditiegetrouw de vrijmarkt om 18.00 uur. Ook daar was het na het officiële startsein al gelijk druk.

22.00 Utrecht trapt Koningsdag af met vrijmarkt, podia in Den Haag

Op verschillende plekken in het land is het de avond voor Koningsdag al volop feest. In Utrecht is de vrijmarkt begonnen en in Den Haag trekken mensen massaal naar podia in de stad waar optredens worden gehouden.

Een bontgekleurde sliert met veelal prullaria slingert door een groot deel van de binnenstad van Utrecht. Een hele dag, zelfs diep in de nacht, blijven de ’kramen’ open. De markt eindigt precies een dag later: donderdag om 18.00 uur.

Al uren voordat de vrijmarkt officieel om 18.00 uur werd geopend, liepen al veel mensen langs de kleedjes. Na het officiële startsein was het gelijk druk. „Ik heb sinds vier uur al goed verkocht”, zegt een verkoopster, gehuld in oranje jurk en de Nederlandse vlag op haar wangen.

Mensen stallen van alles uit: van kleding, oude boeken en lp’s, tot fietsen en ski’s. Schieten met een speelgoedpistool op het hoofd van president Poetin van Rusland: 2 euro. Floris tekent voor een euro een draak. Een jongetje vraagt een vrije gift voor het spelen van het Wilhelmus op zijn cello.

Op diverse ’feestpleinen’ staat een dansende massa uit z’n dak te gaan. Een beetje bewegen kan geen kwaad. „Let op: het is kouder dan normaal. Kleed je warm aan vanavond”, waarschuwde de gemeente nog. Op Koningsdag gaat het feest door. Dan wordt de vrijmarkt aangevuld met een aantal kindermarkten. Ook dan kan er op diverse pleinen worden gedanst.

In Den Haag staan op verschillende plekken, zoals Noordeinde, Hofvijver en Buitenhof, podia waar optredens worden gehouden. Bij het hoofdpodium aan Lange Voorhout is het woensdagavond tijdens een concert van Wies ondanks de kou al gezellig druk. Dit jaar is het aantal plekken waar wordt opgetreden teruggebracht, om het The Life I Live festival in betere banen te leiden, aldus een woordvoerder.

De politie is zichtbaar aanwezig, maar niet anders dan normaal bij een groot evenement in de stad. De sfeer is goed, mensen dragen oranje accessoires en een enkeling is geheel in het oranje uitgedost.

Ook burgemeester Jan van Zanen is op pad. „Blij dat het droog is. Wel een trieste dag vanwege Paul van Vliet, die vandaag overleed. Tussen het uitreiken van de lintjes door moest ik dat bekendmaken. Hij was een dierbare Hagenees.” Voor Van Zanen is het de eerste keer dat hij bij het festival is. „Ik ben blij dat er veel jongeren zijn. En leuk dat er verschillende genres op de diverse podia zijn. Ik verwacht dat het heel lang nog gezellig zal zijn in Den Haag.”

20.55 Drukte op Utrechtse vrijmarkt

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

19.30 Gezelligheid in Utrecht

Ⓒ ANP

Ⓒ ANP

19.05 Koningsnacht in volle vaart in Utrecht

18.45 uur Amsterdam maakt zich op voor Koningsdag

Amsterdam loopt woensdag aan het begin van de avond warm voor Koningsdag. Door de hele stad is versiering opgehangen om de verjaardag van koning Willem-Alexander te vieren en mensen reserveren met stoepkrijt al plekken voor de vrijmarkt op donderdag.

Het Rembrandtplein is feestelijk aangekleed, met oranje vlaggen en oranje, rode, witte en blauwe ballonnen aan de luifels van de restaurants. Ook in de aangrenzende straten is veel feestelijke versiering opgehangen ter gelegenheid van Koningsnacht en -dag.

Door de hele nabijgelegen Vijzelstraat hangen tientallen Nederlandse vlaggen die aan de panden zijn bevestigd. Ook het Leidseplein is klaar voor de verwachte drukte. Op het plein zijn een bar en een podium geplaatst. Voor de restaurants hangen met name oranje ballonnen. Café De Blaffende Vis in de Jordaan heeft een grote gevelversiering opgehangen met een afbeelding van prinses Amalia op de fiets. Met daarbij een klein portret van Ramses Shaffy en de songtekst ’Laat me’.

De politie is voorbereid op eventuele drukte. Door het centrum en over het Leidseplein rijden woensdag tegen 17.30 uur politiewagens, -busjes en -motoren rond en ook zijn verschillende ’fietscoaches’ en ’hosts’ te zien die door het centrum lopen.

Het Vondelpark telt tientallen extra wc’s en afvalbakken die langs de weg zijn neergezet. Sommige mensen hebben al plekjes gereserveerd voor de vrijmarkt donderdag. Zij hebben plekken gemarkeerd met stoepkrijt of, tegen de wens van de gemeente in, in enkele gevallen met tape. Dat blijft „lang zitten, is slecht voor het milieu en moeilijk te verwijderen”, aldus de gemeente, die mensen oproept plekjes voor de Vrijmarkt te reserveren met stoepkrijt.

Op het Amstelveld zijn rond 17.30 uur al zo’n veertig plekken voor de Vrijmarkt gereserveerd met stoepkrijt of tape. Rondom en op het plein zijn meerdere toiletten en urinoirs neergezet. Ook staan er een podium en een bar op het plein.