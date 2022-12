Kruisboogschutter Kenzo K.: verward persoon of trippende moordmachine?

Nabestaanden spreken van een ‘losgeslagen beest’, volgens zijn advocaat is hij niet meer dan een psychiatrisch patiënt. Wat vaststaat is dat kruisboogschutter Kenzo K. op vrijdagochtend 17 september 2021 een slachtpartij heeft aangericht in zijn flatgebouw in Almelo. Anders dan zijn 70-jarige onderbuurvrouw en haar 52-jarige nicht wist de wijkverpleegkundige, die op dat moment in het gebouw was, op indrukwekkende wijze te ontsnappen. Wat ging er aan het drama vooraf? In hoeverre is de hulpverlening tekortgeschoten? En hoe geloofwaardig is het verhaal van Kenzo K., die zich na langdurig lsd-gebruik, een psychose en een wekenlange coma beroept op geheugenverlies? Dat bespreken rechtbankverslaggever Saskia Belleman en presentator Wilson Boldewijn in een nieuwe aflevering van de podcast De Zaak Ontleed.

