Oostenrijk verbiedt de populaire après-ski: ’Hossende massa is er niet meer bij’

„Ja, een sobere wintersport, daar moeten mensen wel rekening mee houden”, zegt Arjen de Graaf van de Nederlandse Ski Vereniging. Ⓒ 123RF

INNSBRUCK - De wintersport zal er dit seizoen heel anders uitzien dan we gewend zijn. Zo verbiedt Oostenrijk de populaire après-ski in de drukke pistekroeg, waar na een sportieve dag in de sneeuw altijd volop gezongen en gehost wordt. Ook zijn mondkapjes bij en in liften verplicht en wordt de toegang gedoseerd om ’op elkaar staan’ te vermijden.