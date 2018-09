Kans op hartinfarct groter onder Surinamers

„We wisten al dat risicofactoren verschillen onder bevolkingsgroepen, maar het is voor het eerst dat gegevens over hartinfarcten en beroertes op zo'n grote schaal zijn vastgelegd en bestudeerd.” Dat zei Ilonca Vaartjes, onderzoeker bij het UMC Utrecht op het gebied van hart- en vaatziekten, maandag. „Marokkanen roken minder dan autochtone Nederlanders en Surinamers. Bij Surinamers is er weer meer overgewicht.”

Levensstijl

De kans op een hartinfarct is bij Chinese migranten van de eerste generatie een stuk kleiner dan bij tweede generatie migranten. „Dat ligt weer veel dichter bij de kans van autochtone Nederlanders. Het lijkt erop dat Chinese migranten van de tweede generatie zich snel aanpassen aan de Nederlandse levensstijl, met alle negatieve gevolgen van dien.”

Dat het risico op een hartinfarct onder Marokkaanse Nederlanders relatief laag is, komt mogelijk omdat in deze studie alleen de eerste generatie Marokkaanse Nederlanders is meegenomen. „Als de tweede generatie op een leeftijd komt waarop ze aan hart- en vaatziekten gaan lijden, verandert dat mogelijk. Want overgewicht, een risicofactor voor hartinfarcten en beroertes, komt onder de Marokkaanse bevolking juist heel veel voor”, zei Vaartjes maandag.

Dinsdag promoveert een van de andere onderzoekers van het project, Louise van Oeffelen, op de bevindingen uit de studie.