Amerikaanse gevangene Taliban in Duitsland

Bergdahl zat 5 jaar gevangen, maar werd zaterdag plotseling overgedragen aan de Amerikanen. Hij verblijft in het Duitse Landstuhl Regional Medical Centre. Dat is het grootste Amerikaanse militaire ziekenhuis buiten de VS. Hij krijgt daar medische en psychische onderzoeken.

In ruil voor de vrijlating van Bergdahl dragen de Amerikanen vijf Afghaanse Talibangevangenen, die vastzaten in het detentiecentrum Guantánamo, over aan Qatar. Daar moeten ze zeker een jaar blijven voordat ze kunnen terugkeren naar Afghanistan.

Bergdahl was zover bekend de enige Amerikaanse krijgsgevangene in Afghanistan. Hij was eind juni 2009 gevangengenomen, 2 maanden nadat hij in het Centraal-Aziatische land was gearriveerd.