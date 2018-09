Vliegtuigje VS vat vlam tijdens opstijgen

Het vliegtuig zou van de startbaan zijn geraakt en vlam hebben gevat. Volgens Amerikaanse media was het toestel onderweg naar Atlantic City. Het is in een bebost gebied neergestort. Waardoor het ongeluk kon gebeuren, is nog onbekend.

