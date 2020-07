Boeren trekken naar Amsterdam, blokkeren distributiecentra

Dit artikel wordt live bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen.

Tientallen boeren uit de regio Edam in Noord-Holland zijn met trekkers onderweg naar Amsterdam. Ze willen daar protest aantekenen tegen de kabinetsplannen rond stikstof, veehouderij en ’andere ambtelijke maatregelen waar de boeren verschrikkelijk boos over zijn’, aldus Sieta van Keimpema, woordvoerster van Farmers Defence Force.

„Het zal wel druk zijn in de stad. Mooi, want we willen de burgers duidelijk maken dat we het niet eens zijn met de plannen van het kabinet”, zegt melkveehouder René Staal, op weg naar de hoofdstad, tegen NH Nieuws. Volgens hem zit de sfeer er goed in en rijden er twee motoragenten met de boerenstoet mee. „We zouden naar de Dam, maar dat schijnt niet te mogen. Nu worden we naar het Rembrandtplein geleid. We moeten eerst maar zien of we Amsterdam in komen”, zegt Staal.

In Friesland en Drenthe voeren enkele tientallen boeren actie op de snelwegen. Bij Drachten en Heerenveen rijdt een grote groep trekkers op de A7 in zuidelijke richting. Het is niet bekend waar ze naar toe gaan, zegt een politiewoordvoerder. Ook op de A28 bij Hoogeveen zijn boeren, ondanks de regen op veel plekken, op protestpad.

’Pure woede’

Brabantse boeren zijn in hun trekkers met veel kabaal naar het hoofdkantoor van Jumbo gereden. Slechts een select groepje zou van de bezetting in Veghel hebben geweten. De politie is inmiddels ter plaatse. Agenten zijn vooralsnog niet van plan in te grijpen, zegt een politiewoordvoerder.

„Het is niet meer georganiseerd. Dit zijn allemaal wilde acties, die binnen appgroepen worden opgetuigd. Waar ze dan heengaan, besluiten ze zelf. Het is pure woede”, zegt Sieta van Keimpema, woordvoerster van Farmers Defence Force. Ze voorspelt tegen De Telegraaf dat het protest zich uitbreidt, zaterdagavond en zondag. „Dit kan behoorlijk groot worden.”

Screenshot van een live-verslag van de boeren bij de Jumbo in Veghel zaterdagavond. Ⓒ Facebook

De boeren zijn nog altijd boos over de voorgenomen veevoermaatregel van het kabinet. Ook zijn ze gefrustreerd over de ’veel te smalle marges’ waarmee ze moeten werken met supermarkten. „De supermarkten onttrekken zich al decennia aan hun verplichtingen, maar ze zijn er altijd snel bij voor hun eigen belangen. Ze halen net zo gauw hun vlees uit Brazilië. Zo zetten ze de prijzen onder druk. Ik zie dit niet snel meer goed komen”, aldus Keimpema van de omstreden boerenactieclub.

Ook bij Thialf in Heerenveen hebben enkele tientallen boeren zich verzameld voor een protestactie, al is niet duidelijk wat de boeren precies van plan zijn. „Dat houd ik voor me, ik wil het achterste van mijn tong nog niet laten zien”, zegt een van hen tegen een fotograaf. „Dit is géén actie voor een uur, maar voor misschien wel meerdere dagen. Neem slaapspullen mee”, aldus een oproep onderling tussen de boeren. Volgens een fotograaf trekken ze naar een distributiecentrum van de Lidl.

Blokkade Zwolle

Ook enkele tientallen boze boeren gingen zaterdagmiddag met hun trekkers naar het distributiecentrum van Albert Heijn in Zwolle. Ze blokkeerden enige tijd het terrein. De boeren waren eerst naar het politiebureau gegaan om aangifte te doen tegen minister Carola Schouten (Landbouw) wegens haar veevoederbeleid. Daarna gingen ze naar het distributiecentrum en blokkeerden ze de uitgang. Na een gesprek met de politie gingen de boeren na ongeveer twee uur weg.

Vrijdagavond blokkeerden boeren bij het Brabantse Boxtel urenlang de A2 met hun tractoren, waardoor richting Den Bosch een flinke file ontstond.

