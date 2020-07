Boze boeren blokkeren distributiecentrum Jumbo en Albert Heijn

Screenshot van een live-verslag van de boeren bij de Jumbo in Veghel zaterdagavond. Ⓒ Facebook

ZWOLLE - Een groepje boeren is zaterdagavond naar het hoofdkantoor van Jumbo in Veghel gereden. „Hier staan ze, en ze gaan niet meer weg. Hallo Jumbo!” zegt een van de aanwezigen in een video. Ook in Friesland zou een boerenactie op komst zijn, maar de boeren willen er niet over in detail treden.