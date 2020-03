’Nederlandse co-piloot gecrasht toestel verstond instructies niet’

Volgens een rapport, dat is ingezien door Reuters, had de luchtverkeersleiding de piloot verteld niet te gaan landen vanwege het slechte weer. Maar de co-piloot verstond de instructies in het Turks niet. Uiteindelijk mochten ze de landing inzetten, maar toen werd er niet tijdig geremd, waardoor het toestel van de landingsbaan schoot.

De piloten zouden vlak voor de landing bovendien in paniek zijn geraakt, doordat de bliksem was ingeslagen in het vliegtuig.

Het vliegtuig gleed begin februari op luchthaven Sabiha Gökcen in Istanbul van een natte landingsbaan en brak in drie delen. Drie mensen kwamen om bij het ongeluk, 180 anderen raakten gewond. Beide piloten zijn verhoord, maar alleen de gezagsvoerder is aangehouden.