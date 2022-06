Kabinet: 100 miljoen extra voor woningen Oekraïners en statushouders

Dat meldt minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting). Het doel is al om jaarlijks 15.000 flexwoningen te bouwen en 15.000 panden door transformatie om te bouwen naar woningen. Daar komt dus een schepje bovenop door een speciaal team op te tuigen en 100 miljoen euro te investeren. Bovendien moet het sneller gaan.

Dat team ’speurt snel te realiseren projecten op en helpt medeoverheden, woningcorporaties en andere partijen bij het snel aanpakken van struikelblokken.’ De Jonge verwacht dat de investering extra woonruimte oplevert. „Flexwoningen bouwen is de snelste manier om nieuwe huurwoningen toe te voegen. De wachtlijsten zijn al lang en verdringing moeten we zoveel mogelijk voorkomen. Of het nu gaat om spoedzoekers, Oekraïners of statushouders: iedereen die recht heeft op een huis willen we kunnen helpen.”

Het transformeren van bestaande gebouwen, bijvoorbeeld lege kantoren - is voor zowel tijdelijk als permanent gebruik mogelijk. Experts waarschuwen wel dat ook lege kantoren een keer op zullen zijn in Nederland. Bij zogeheten flexwoningen - een soort luxe containerwoningen - gaat het om vaak vooraf gefabriceerde gebouwen die herbruikbaar zijn. Ze kunnen vaak zelfs worden verplaatst.

Opbrengst onduidelijk

Hoeveel meer woningen de investering jaarlijks precies oplevert is onduidelijk. De minister gaat daarover nog afspraken maken met de regio’s en de gemeenten. „Exacte aantallen zijn onbekend”, zegt De Jonge. Hij weet ook niet hoeveel tijd de investering scheelt.

Het is voorlopig nog dringen op de woningmarkt. De Jonge heeft inmiddels voorrang verleend aan statushouders, door gemeenten op te roepen 12,5 procent van de sociale huurwoningen aan die groep te geven. Dat was 9 procent. Daardoor gaat een van de acht sociale huurwoningen nu naar asielzoekers die een verblijfsstatus hebben gekregen.