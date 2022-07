Dochter haalt 350.000 euro op voor man die zich 27 jaar niet ziek meldt op werk

Kevin Ford wist 27 jaar lang van geen ophouden. Hij werkte als een bezetene en kwam elke werkdag weer braaf opdagen. Bij zijn jubileumviering maakte hij nog grapjes over de vele uren die hij bij het bedrijf had gespendeerd. Dit leverde hem mooie cadeaus op van zijn tevreden werkgever, waaronder een backpack en een filmkaartje.

Een video van de feestelijkheden plaatste Ford op TikTok, maar wat er vervolgens gebeurde, had hij nooit durven dromen. Zijn dochter Sernya Ford maakte een GoFundMe-pagina aan, waarmee zij 200 dollar wilde ophalen om haar vaders reis naar zijn kleinkinderen mee mogelijk te maken.

,,De man in de video is mijn vader. Hij heeft zich 27 jaar lang voor zijn werkgever ingezet, waar hij nog nooit een werkdag heeft gemist”, schreef zijn dochter op de pagina. Om te vervolgen dat hij, ‘ondanks dat hij er jong uitziet’, de pensioengerechtigde leeftijd nadert, maar niet kan stoppen omdat het zijn pensioen zou kosten. ,,Hij verwacht geen geld, maar als iemand zin heeft om hem te zegenen, dan zou hij graag zijn kleinkinderen bezoeken.”

En zo gezegd, zo gedaan. Gebruikers doneerden inmiddels al bijna 350.000 euro. Geniet van je pensioen”, schreef een donateur.

Viraal

En dat was nog niet alles. Nadat de video viraal ging, vloog de NBC’s Today show hem naar New York, waar hij met zijn kleinkinderen herenigd werd. Dolblij vertelde hij Fox11 Los Angeles dat het vier jaar geleden was dat hij ze voor het laatst had gezien. ,,Ik ben al dagen aan het huilen, en natuurlijk huil ik ook op live televisie bij het zien van mijn kleinkinderen.”

Toch is Ford niet van plan te stoppen met werken of zich ziek te melden. ,,Ik zie het allemaal wel. Ik bekijk het van dag tot dag. Ik weet nog niet wat ik met het geld ga doen, behalve het bezoeken van mijn kleinkinderen en misschien wat geld voor ze opzij zetten voor het bekostigen van hun studie. Maar ik ben daar niet mee bezig. Ik ben gewoon aan het werk”, vertelde een nuchtere Ford die voorlopig nog van geen ophouden weet.