’Politie vreesde aanslag met raketwerper op RTL Boulevard’

De studio vanwaar de uitzendingen van RTL Boulevard worden gemaakt, zou mogelijk met een raketwerper onder vuur worden genomen. Ⓒ ANP

AMSTERDAM - Angst voor een aanslag met een raketwerper of met automatische vuurwapens op het redactielokaal van RTL Boulevard aan het Leidseplein in Amsterdam is volgens bronnen binnen het opsporingsapparaat de reden dat de uitzending van zaterdagavond geen doorgang kon vinden.