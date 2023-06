Premium Het beste van De Telegraaf

Tweede Kamer wil duidelijkheid over de impact Nederland op ramkoers met Timmermans over natuurherstelwet

Door Alexander Bakker Kopieer naar clipboard

Eurocommissaris Frans Timmermans na afloop van een gesprek met Caroline van der Plas (BBB) in de Tweede Kamer. Ⓒ ANP/HH

Luxemburg - Minister Christianne van der Wal (Natuur en Stikstof) ligt dinsdag op ramkoers met Eurocommissaris Frans Timmermans over de omstreden natuurherstelwet. EU-natuurministers doen een poging om een akkoord te bereiken over het voorstel. Veel lidstaten willen het plan afzwakken, maar Nederland is nog steeds niet tevreden. Voor Timmermans is dat geen reden om gas terug te nemen: „Ik ben niet de ambassadeur van Nederland.”