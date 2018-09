Het moederbedrijf van Snapchat wil in 2017 naar de beurs. De maker van de razendpopulaire camera-app mikt op een waardering van tussen de $20 en 25 miljard dollar.

Zoals veel Amerikaanse bedrijven is Snapchat terughoudend met het delen van informatie. Als niet-beursgenoteerd bedrijf komt het daarmee weg. Maar nu de beursgang in zicht is, moet het zich voorbereiden op een situatie waarin de toezichthouders openheid verplicht stellen.

De eerste stapjes heeft het bedrijf gezet. In Nederland wees het een aanspreekpunt voor media aan. Daardoor is bijvoorbeeld duidelijk dat pubers niet de grootste gebruikersgroep zijn: dat zijn 18- tot 24-jarigen.

Hoeveel gebruikers de camera-app in Nederland precies heeft, wordt evenwel niet duidelijk. ‘Miljoenen’, zegt Snapchat. En die aanhalingstekens kunnen deze krant al problemen opleveren. Want voorafgaand aan een kennismaking moest plechtig beloofd worden dat de communicatiedirecteur niet geciteerd zou worden.

Een ander techbedrijf, Apple, is berucht geworden met deze strategie. Pas als de druk onhoudbaar wordt - de drempel hiervoor ligt hoog - publiceert het bedrijf een ‘statement’.

Oftewel, indien het bedrijf wat te vertellen heeft dan laat het zelf wel van zich horen. In de wervingsindustrie hebben ze daar een slogan voor: „Don’t call us, we’ll call you.”

Zelfs de wereldverbeteraars van Facebook doen hieraan mee. De afgelopen weken kwam het sociale netwerk onder vuur te liggen vanwege ‘filterbubbels’ (gebruikers krijgen alleen informatie te zien die hun eigen opvattingen bevestigt) en de overmatige aanwezigheid van uit de duim gezogen ’nieuws’-berichten.

Een evenement van Facebook over journalistiek op het sociale netwerk trok maandag dan ook een volle zaal. De journalisten wilden onder meer weten: wat zou het bedrijf doen om nepnieuws tegen te gaan?

Een antwoord bleef uit. Aíne Kerr van het bedrijf, zelf oud-journalist, verwees naar een Facebookbericht van ceo Mark Zuckerberg over ’desinformatie’ (let op de woordkeuze). Meer commentaar zat er niet in.

En over filterbubbels? Geen woord. Gelukkig is het bedrijf beursgenoteerd en moet het daarom elk kwartaal een uurtje met analisten praten. Zij hadden in juli al vragen over deze bubbels. Daar kon Zuckerberg niet omheen: hij zag zich gedwongen om het bestaan ervan te ontkennen.

Sindsdien zit de deur over dit thema weer potdicht. Zolang klanten de hooivorken laten staan, zien tech-bedrijven geen reden om over controverses te praten. En mocht er toch wat te vertellen zijn… „We’ll call you.”

Rob Goossens