Vrouw (27) dood bij wilde schietpartij in Amsterdam

Rond 19.40 uur uur werd haar auto, met nog een inzittende, beschoten. De 27-jarige bestuurster werd daarbij geraakt maar reed vervolgens door. De bijrijder bleef ongedeerd. De straat lag bezaaid met kogelhulzen. Uiteindelijk belandde het slachtoffer in het ziekenhuis waar zij afgelopen nacht aan haar verwondingen is overleden. De auto van het slachtoffer zou zijn aangetroffen bij het OLVG-West.

De twee schutters, die gebruik maakten van automatische vuurwapens, gingen er na de beschieting vandoor in een zilvergrijze bestelauto. Die auto werd bestuurd door een derde verdachte. In de August Vermeylenstraat werd later een bestelauto in de brand gestoken. De politie onderzoekt of er een verband is tussen de schietpartij en het uitgebrande voertuig.

In verband met de zaak is een 20-jarige verdachte aangehouden. De verdachte zit in volledige beperkingen en daarom worden er geen verdere mededelingen gedaan over de verdachte en de verdenking tegen hem.