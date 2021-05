Zelf naar ziekenhuis gereden vrouw (27) dood na wilde schietpartij in Amsterdam

Het was een onwerkelijke situatie zondagavond rond half acht. De Maassluisstraat lag bezaaid met tientallen kogelhulzen. Getuigen, die genoten van de avondzon op hun balkon, zagen ineens twee mannen met machinegeweren om zich heen schieten.

Een twintiger, die niet met haar naam in de krant wil: „Het was heel bizar, want je denkt even dat je in een speelfilm terecht bent gekomen. Als je dan voor jezelf vaststelt dat er echt geschoten wordt, ga je dekking zoeken.” Haar vriendin: „Wij hebben echt geen idee waarop werd geschoten. We hebben niemand zien wegrennen of zo.” Wel zagen zij de schutters in een grijze bestelbus springen, die met hoge snelheid vertrok.

Kenmerken afrekening

Alle kenmerken van een afrekening waren aanwezig, behalve een slachtoffer. Alleen enkele geparkeerde auto’s leken beschadigd en bij een hoekpand zouden ook kogels door de ruiten zijn gegaan. Terwijl tientallen buurtbewoners de straat opgingen in de Maassluisstraat om zich af te vragen wat er nou precies gebeurd was, werd even verderop nabij de Jan van Galenstraat, een auto in de brand aangetroffen.

De politie onderzoekt nog of de vermoedelijke grijze Volkswagen Caddy, die op de plaats delict wegreed, dezelfde auto is als die gevonden werd op de August Vermeylenstraat. Een politiewoordvoerster: „Dit onderzoek loopt nog en zolang kunnen wij hier nog niets over zeggen.”

Ook is niet bekend of de bijrijder van de dodelijk getroffen vrouw een bekende van de politie is. ,,Ook dat onderzoek loopt nog”, zegt de woordvoerster.

Slachtoffer zelf naar ziekenhuis gereden

Wel is duidelijk dat de politie zondagavond al zicht had op het slachtoffer. Zij is zelf naar een ziekenhuis gereden, waar zij is geholpen. In de loop van de nacht bleken de verwondingen te ernstig. Zij kwam te overlijden.

Overigens hield de politie zondagavond ook al drie verdachten aan in een auto op de Cornelis Lelylaan. In het voertuig zou de politie automatische wapens hebben aangetroffen. Dat verhaal is teruggedraaid.

Maandagmiddag stelt de opsporingsdienst dat er in verband met de schietpartij alsnog een 20-jarige verdachte is aangehouden. Deze zit in volledige beperkingen en daarom worden er geen verdere mededelingen gedaan over hem en de verdenking tegen hem.