Dit is de hond die op Al-Baghdadi jaagde

Trump schreef erbij: „We hebben een foto vrijgegeven van de fantastische hond (naam nog niet vrijgegeven) die zo’n GEWELDIGE KLUS heeft geleverd bij het opsporen en doden van IS-Leider Abu Bakr al-Baghdadi.”

De hond raakte lichtgewond bij de actie toen Al-Baghdadi zichzelf opblies, zo vertelde de Amerikaanse commandant der strijdkrachten Mark Milley maandag, maar hij zal er weer helemaal bovenop komen. Het dier is zelfs al weer aan het werk, nog altijd in Syrië. Het is een Belgische herdershond, hetzelfde ras dat werd gebruikt bij de operatie om Osama bin Laden op te pakken.

Waarschijnlijk mag de hond binnenkort op bezoek komen bij president Trump. Een woordvoerder van het Witte Huis liet weten dat het dier „mag langskomen wanneer hij maar wil”. Trump zou de hond dolgraag willen ontmoeten.