Meer dan 350 schoolschorsingen om wapenbezit

AMSTERDAM - Meer dan 350 keer werd in het afgelopen schooljaar een leerling geschorst of definitief van de middelbare school gestuurd voor wapenbezit. Het gaat om een verdubbeling in een paar jaar tijd. Scholieren worden betrapt met bijvoorbeeld keukenmessen of zelfs een doorgeladen vuurwapen. De toename blijkt uit cijfers van de Inspectie van het Onderwijs, die in kaart zijn gebracht door RTL Nieuws.