Priester wordt online dj

Vanwege de coronacrisis zijn publieke bijeenkomsten echter ook in Portugal verboden. Om zijn parochianen toch op te vrolijken geeft hij nu twee keer per week een optreden via Facebook Live. Op vrijdag- en zondagavond verruilt Padre Peixoto zijn soutane voor een hip t-shirt, zet hij zijn door paus Franciscus gezegende koptelefoon op en dropt hij tracks alsof hij dj Tiësto is.

Padre Peixoto liet zijn koptelefoon zegenen door paus Franciscus bij een bezoek aan het Vaticaan. Ⓒ Foto Facebook

„Zeker nu is het zo belangrijk om sociale media te gebruiken om een beetje geluk te brengen in het leven van mensen”, vertelt Peixoto aan persbureau Reuters. „En mensen lijken helemaal op te vrolijken van een priester die muziek speelt online.” Omdat hij natuurlijk wel een geestelijke is, zijn zijn optredens doorspekt met de blijde boodschap: „Ik wil mensen laten zien dat er vele manieren zijn om te bidden.”

Op het eerste oog lijkt Guilherme Peixoto een gewone priester. Maar dat verandert zodra de Padre achter de draaitafels plaatsneemt. Ⓒ FOTO REUTERS

Padre Peixoto is ervan overtuigd dat de coronacrisis voor allerlei veranderingen kan zorgen, niet in de laatste plaats in de rooms-katholieke kerk: „Priesters beginnen nu pas het belang van deze (sociale media) kanalen te begrijpen. Deze pandemie zou voor een revolutie in de kerk kunnen zorgen. Daarvan ben ik overtuigd.”