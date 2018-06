In 2012 kwam het Friese Super Lauwersmeer met een low budget lijn (vanaf € 309.500) van twee modellen (40 en 45 voet) die ‘Discovery’ werd genoemd. De nieuwe lijn had een allesbehalve sobere uitstraling. Dat kwam mede door een vrij stompe boeg, strak rvs relingwerk en een breed achterschip met fraaie halfronde trap naar het zwemplateau.

De nieuwe Exclusive (vanaf € 447.900) is de meest luxe versie met een slimme ruimtelijke indeling van salon, voorhut en eigenaarshut. Op het geteste jacht is er zelfs een speciale natte ruimte met een wasmachine en een vernuftig weggewerkte strijkplank. Maar hier is natuurlijk ook een kantoortje of een hut met stapelbed van te maken.

Onder de salonvloer is een ruime machinekamer waar een 150 pk zescilinder diesel, de generator en de CV installatie zijn ondergebracht. Behalve vloerverwarming zorgt ook dubbel glas voor een prettig klimaat. De betimmering met notenhout en fraaie massieve lijsten is uitstekend uitgevoerd. En de kombuis biedt het comfort van thuis, zoals een 200 liter koelkast.

Buiten is de stuurstand met twee goed zittende stoelen. Absolute blikvanger is de multifunctionele cabriokap. Met het losklikken van een paar vergrendelpunten is de kap gemakkelijk naar de radarbeugel op te klappen, maar net zo gemakkelijk kan er een bimini, een verkorte zonnekap of een verlaagde kap van worden gemaakt.

Met de hydraulische boeg- en hekschroef is uit de haven wegvaren kinderspel. Op het ruime water laat het knikspant jacht zich kennen als een betrouwbaar jacht met een prettig gedrag in de golven. Door de combinatie van luxe en degelijkheid is het een multifunctioneel jacht, dat zich net zo goed leent voor een comfortabel verblijf in de haven als voor een lange avontuurlijke reis.

Scorebord

Constructie ***

Comfort en Ruimte ****

Ergonomie ****

Afwerking ****

Vaareigenschappen ***

Prijs/Kwaliteit ****

Technische specificaties Super Lauwersmeer Discovery 45 AC

Lengte: 13,50 meterBreedte: 4,36 meterDiepgang: 1,15 meterGewicht: 17 tonCE-categorie: BMotorisering: 150 pk 6-cilinder dieselAantal hutten: 3Prijs vanaf: € 349.000,- Klik hier voor de website.