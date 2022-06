Eis: 12 jaar cel en beroepsverbod van 17 jaar tegen Maastrichtse huisarts voor moord op schoonmoeder

Het OM acht bewezen dat de arts in 2016 zijn 76-jarige schoonmoeder met medicijnen opzettelijk om het leven heeft gebracht in verpleeghuis Martha Flora in Maastricht.

Dat bleek woensdag bij de rechtbank Roermond, op de elfde zittingsdag in het proces rond de huisarts.

De schoonmoeder overleed nadat ze langere tijd medicatie toegediend had gekregen door de arts. W. heeft altijd gesteld dat hij onschuldig is. Volgens hem was zijn schoonmoeder terminaal en dienden de medicijnen voor palliatieve sedatie, het verzachten van de stervensfase.

Terzijde

Het Openbaar Ministerie schuift die lezing terzijde en gaat uit van het opzettelijk doden van de schoonmoeder. Het motief zou geld zijn geweest: het verwerven van het vermogen van de schoonmoeder. Dat bestond uit 281.974 euro, plus haar woning in Frankrijk.

Tijdens het requisitoir meldde het OM dat er bij de huiszoeking bij dokter W. een handgeschreven, Duitstalig testament is aangetroffen dat een buurman (en ex-partner) van de Duitssprekende Ingrid W. aanwees als enige erfgenaam. Ook zou er geld naar diverse instellingen moeten gaan.

Getuigen hebben verklaard dat Ingrid W. de laatste jaren geen contact wilde met haar dochter, de echtgenote van dokter W., omdat ze ’altijd om geld vroeg’. Eind 2015 zocht de dochter plotseling contact, en haalde haar moeder naar Maastricht.

’Monddood’

Volgens het OM vanwege de voorgenomen verkoop van haar Franse huis; Ingrid W. moest ’monddood’ worden gemaakt en er moest een nieuw testament komen dat alle voorgaande versies herriep, zo stellen de aanklagers. Dat was nodig, aldus het OM, omdat W. en zijn echtgenote niet wisten of het document wellicht bij een Franse notaris stond geregistreerd. Het handgeschreven testament werd volgens justitie bewust achtergehouden en het nieuwe testament wees de dochter aan als enige erfgenaam.

Eerder in het proces werd al duidelijk dat dokter W. begin 2016 een brief stuurde aan de rechtbank, in een procedure over de bewindvoering over Ingrid W. die mogelijk dementerend was.

Bekijk ook: Huisarts opgepakt wegens dood schoonmoeder

Niet meer helder

In die brief meldde hij dat zijn schoonmoeder niet meer helder van geest was en niet naar de zitting kon komen. Enkele maanden later werd bij de notaris het tegenovergestelde beweerd: de schoonmoeder was nog helder genoeg om de nieuwe aktes te ondertekenen.

Volgens de officieren van justitie is dat ’typerend’ voor huisarts W.: „Steeds wisselende verklaringen, zoals het hem uitkomt. Ergens spreekt hij niet de waarheid.”

Voor de testamentkwestie komen zowel de echtgenote als de notaris die het document opstelde binnenkort ook nog voor de rechter.

Donderdag is het woord aan de advocaat van W.